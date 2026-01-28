Era dia 16 de novembro, um domingo de noite. Eu estava assistindo TV e minha gatinha Fiona dormia sossegada no tapete ao meu lado, tudo em paz. De repente, do nada, começou a miar estridentemente, rolar no chão, os olhos reviravam e ela se contorcia. Na hora pensei que poderia ser uma picada de abelha ou outro inseto, procurei na pelagem, mas ela continuava a convulsionar. Chamei meu marido e falei : “ela está morrendo!”.

Tentei falar com o veterinário, mas era domingo, e não consegui. Procurei no Google – Pronto Socorro de Animais 24h mais perto de casa – e a levei imediatamente. Lá, iam fazer diversos exames e a deixei internada. Nem preciso dizer que voltei pra casa com o coração sangrando e não dormi naquela noite...

No dia seguinte fui vê-la e estava numa baia, tomando soro e medicação na veia. Pediram autorização para consultar uma cardiologista e uma neurologista. Acabei deixando-a mais um dia internada, mais um dia de muita ansiedade e tristeza.