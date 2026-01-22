Em todos os rincões do planeta, conflitos armados continuam a moldar a geopolítica, afetando milhões de pessoas e impondo grandes desafios à diplomacia internacional. As guerras atuais não surgem de forma isolada: elas resultam da combinação de fatores históricos, políticos, econômicos e culturais que se reforçam mutuamente.

Uma das principais motivações das guerras contemporâneas é a disputa por poder político e controle territorial. O conflito entre Rússia e Ucrânia, iniciado em 2022 e ainda ativo em 2026, exemplifica esse tipo de confronto entre Estados, marcado por interesses estratégicos, impactos urbanos severos e elevado número de vítimas civis.

No Oriente Médio, o confronto entre Israel e grupos armados palestinos, como o Hamas na Faixa de Gaza, continua a gerar destruição e perdas humanas. Ciclos repetidos de ofensivas militares e cessar-fogos instáveis agravam a crise humanitária e dificultam soluções duradouras. O conflito entre israelenses e palestinos é um dos mais longos e complexos do mundo contemporâneo. Suas raízes remontam ao início do século XX, envolvendo disputas territoriais, identitárias e políticas após a criação do Estado de Israel, em 1948. Atualmente, o confronto se manifesta principalmente entre Israel e grupos armados na Faixa de Gaza, além de tensões constantes na Cisjordânia. A ausência de um acordo político duradouro mantém ciclos recorrentes de violência, com forte impacto sobre a população civil e consequências humanitárias graves.