Muita gente não abre mão de usar sacolas e mais sacolas em suas compras. Vejo em supermercados alguns clientes colocando um ou dois itens em cada sacola, quando não colocam uma dentro da outra!

Vários estabelecimentos oferecem sacolas ecológicas a preços módicos, e elas podem ser reutilizadas muitas vezes, até por anos. Mas poucos as compram e preferem continuar a utilizar as plásticas sem critério algum. Gente que não deve estar preocupada com seus próprios filhos e netos, e com o planeta degradado que deixarão de herança para eles. Penso que desconhecem o fato de plásticos demorarem cerca de quatrocentos anos para se decompor no meio ambiente. Será que não imaginam que as milhares de sacolinhas plásticas utilizadas geram toneladas de lixo na natureza?

Hábitos ruins podem ser mudados. Tão fácil deixar algumas no carro e outras dobráveis na bolsa. As de pano são ótimas e podem ser higienizadas na máquina de lavar roupas. O importante é substituir as plásticas por qualquer produto durável. Já discuti em lojas cujos caixas queriam me obrigar a colocar minha compra em sacolas da loja. Numa delas foi preciso até chamar o gerente, e no fim, ele consentiu que eu colocasse a compra na minha própria sacola, o que o caixa não queria deixar.