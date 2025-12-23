O Ajuda do Bem Piracicaba realizou, nos últimos dias, a distribuição de alimentos e itens especiais de fim de ano em diversas regiões da cidade. As ações atenderam famílias na comunidade da Conquista no Jardim Vitória, no Vila Cristina, no Mário Dedini e no Jaraguá, com entregas que incluíram cestas básicas, brinquedos e produtos natalinos. Ao todo, já foram distribuídos 150 brinquedos, 36 cestas básicas, 316 panetones e chocotones e 200 refrigerantes de dois litros para complementar a ceia das famílias e deixar o natal delas mais feliz.

Continuidade ao longo do ano

Idealizador da ação, Felipe Cypriano, destaca que o voluntariado se transformou em um propósito contínuo. Além da Campanha de Natal Solidário, o grupo realiza a Páscoa Solidária, a Campanha do Agasalho e iniciativas de arrecadação de leite, achocolatado e bolachas para crianças em período de férias escolares. Ele explica que as entregas acontecem conforme as doações chegam, já que o grupo não possui local para armazenamento, e novas famílias de diversos bairros seguem sendo incluídas, como cerca de 15 na região da Paulista, onde há crianças e idosos em situação de vulnerabilidade.

Como surgiu a iniciativa