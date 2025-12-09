O evento reuniu os dez melhores atletas de base do Estado de São Paulo, classificados pelo ranking de pontos do Campeonato Paulista. Na Super Final, Igor assegurou a primeira colocação na categoria Iniciantes, enquanto Miguel ficou com o terceiro lugar na categoria Mirim.

Os irmãos Igor e Miguel Sarco, de 12 e 14 anos, respectivamente, mantêm uma sequência de resultados expressivos em competições de skate neste ano. Após conquistarem o título na 6ª edição do Anual Yale Street Camp, em Pará de Minas (MG), em junho, os skatistas de Piracicaba se destacaram na Super Final Paulista de Skate Street, realizada em Barueri no dia 9 de novembro.

Com a pontuação obtida, os dois atletas — que recebem o benefício do Bolsa Esportiva da Prefeitura de Piracicaba — conquistaram a classificação para o Campeonato Brasileiro Sub-16 – Street. O torneio nacional, organizado pela Confederação Brasileira de Skate, será disputado entre 12 e 14 de dezembro, em Curitiba (PR).

"A competição é organizada pela Confederação Brasileira de Skate e nossa expectativa para um bom resultado é grande", declarou Juliana Sarco, mãe dos competidores.

Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.

No final de outubro, os irmãos já haviam confirmado o título de Campeões Paulistas em suas categorias. A Federação Paulista de Skate definiu os campeões por meio do ranking de pontos acumulados nas diversas etapas do circuito: Igor terminou o ano em primeiro na categoria Iniciante, e Miguel foi o campeão na categoria Mirim.