Os irmãos Igor e Miguel Sarco, de 12 e 14 anos, respectivamente, mantêm uma sequência de resultados expressivos em competições de skate neste ano. Após conquistarem o título na 6ª edição do Anual Yale Street Camp, em Pará de Minas (MG), em junho, os skatistas de Piracicaba se destacaram na Super Final Paulista de Skate Street, realizada em Barueri no dia 9 de novembro.
O evento reuniu os dez melhores atletas de base do Estado de São Paulo, classificados pelo ranking de pontos do Campeonato Paulista. Na Super Final, Igor assegurou a primeira colocação na categoria Iniciantes, enquanto Miguel ficou com o terceiro lugar na categoria Mirim.
Com a pontuação obtida, os dois atletas — que recebem o benefício do Bolsa Esportiva da Prefeitura de Piracicaba — conquistaram a classificação para o Campeonato Brasileiro Sub-16 – Street. O torneio nacional, organizado pela Confederação Brasileira de Skate, será disputado entre 12 e 14 de dezembro, em Curitiba (PR).
"A competição é organizada pela Confederação Brasileira de Skate e nossa expectativa para um bom resultado é grande", declarou Juliana Sarco, mãe dos competidores.
No final de outubro, os irmãos já haviam confirmado o título de Campeões Paulistas em suas categorias. A Federação Paulista de Skate definiu os campeões por meio do ranking de pontos acumulados nas diversas etapas do circuito: Igor terminou o ano em primeiro na categoria Iniciante, e Miguel foi o campeão na categoria Mirim.
Em competições anteriores, eles também obtiveram sucesso em nível nacional. No final do ano passado, representando Piracicaba no Campeonato Brasileiro realizado em Natal (RN), Miguel conquistou a medalha de prata na categoria Mirim, e Igor garantiu o bronze na categoria Iniciante.
Melhorias na estrutura local
Paralelamente ao desempenho dos atletas, a Prefeitura de Piracicaba está concluindo as obras de readequação da área street da pista de skate Alexandre Peverari, na Área de Lazer do Trabalhador. A reforma tem como objetivo oferecer melhores condições de segurança e treinamento aos skatistas da cidade.
O projeto, que recebeu uma complementação contratual de R$ 127.871,06 para a conclusão da área street, está em fase de demarcação de rampas e construção de um muro de arrimo, além do polimento da pista. O secretário municipal de Esportes, Roger Carneiro, e o professor de skate Cri Duarte, locutor da CBSk e FPSk, reforçaram que o local, após a revitalização, estará apto a receber grandes eventos de nível estadual e nacional.