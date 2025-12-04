O evento, marcado para próximo sábado (6) às 9h, é uma iniciativa do tradicional União Porto Futebol Clube, que celebra 98 anos de fundação. O endereço da confraternização será no Campo do União Porto, localizado na Rua do Porto, 1957 Jardim Boa Vista.

O esporte e a solidariedade se unem em Piracicaba e região com a realização da 6ª edição do Jogo Beneficente Amigos do André Conceição x Amigos do Thiagão Sartori, conhecido como Futebol Solidário.

O objetivo central do evento é a arrecadação de leite não perecível, que será destinado a entidades assistenciais que atendem famílias em situação de vulnerabilidade. Em 2024, a iniciativa recolheu 965 litros, e os organizadores projetam superar a marca de mil litros nesta edição.

A vontade de ajudar quem necessita surgiu em 2019, quando um grupo de amigos que sempre se reunia para uma partida festiva de final de ano resolveu fazer, do evento, um jogo beneficente. Assim, eles passaram a pedir doações de leite para instituições de caridade de Piracicaba.

As instituições beneficiadas serão: Exército Formiguinha, Assupira, Cantinho Vovó Sônia e Clínica Livre para Viver. Segundo Testa Amaral, presidente do União Porto, a ação demonstra que a trajetória do clube transcende o campo, sendo marcada por amizade, tradição e contribuição social.

Atividades comemorativas do aniversário do clube