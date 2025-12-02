Alguns anos atrás recebi um texto de um paciente que queria saber o que eu pensava a respeito do “excesso de sexo na prática sexual” (rs). A princípio, parecia sem sentido ou contraditório a forma como ele se expressou. Acompanhem o texto, cujo autor não foi mencionado por este paciente, e façam as suas reflexões.

“Devido a muitas influências sociais e religiosas, há uma valorização da genitalização das relações sexuais. Isso significa que a penetração é mais importante, e muitos outros comportamentos igualmente prazerosos são evitados.

Atualmente há uma supergenitalização das relações sexuais, que consistem basicamente em penetração.