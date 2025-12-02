No comércio de hoje, vende-se de tudo: sapato, opinião, fé, like, abraço e autoestima em 10 vezes no cartão. Mas surgiu a promoção do século: “Vende-se a verdade com 100% de desconto!” De graça, sem taxa extra, sem frete. Mesmo assim, tem gente que pergunta se pode trocar por uma mentira novinha, ainda na embalagem.

Valor é o que a coisa realmente significa para a vida. Preço é o número frio na etiqueta: “R$ 9,99 ou R$ 10,00 para quem não gosta de moedas”. Tem produto barato que não vale nada, e tem verdade gratuita que vale ouro.

O desconto é a mágica da venda: “só hoje”, “últimas peças”, “só pra você”. O povo ama desconto. Até quando perde, acha que ganhou. No mundo das ideias, é igual: a mentira vive em promoção, liquidação e Black Friday. A verdade está encalhada, porque não promete milagre e não vem com brinde.