No comércio de hoje, vende-se de tudo: sapato, opinião, fé, like, abraço e autoestima em 10 vezes no cartão. Mas surgiu a promoção do século: “Vende-se a verdade com 100% de desconto!” De graça, sem taxa extra, sem frete. Mesmo assim, tem gente que pergunta se pode trocar por uma mentira novinha, ainda na embalagem.
Valor é o que a coisa realmente significa para a vida. Preço é o número frio na etiqueta: “R$ 9,99 ou R$ 10,00 para quem não gosta de moedas”. Tem produto barato que não vale nada, e tem verdade gratuita que vale ouro.
O desconto é a mágica da venda: “só hoje”, “últimas peças”, “só pra você”. O povo ama desconto. Até quando perde, acha que ganhou. No mundo das ideias, é igual: a mentira vive em promoção, liquidação e Black Friday. A verdade está encalhada, porque não promete milagre e não vem com brinde.
No lado moral, o cálculo é simples: mentir dá pouco trabalho e rende curtidas. A verdade exige memória, coragem e, às vezes, cara feia dos outros. Por isso, a mentira tem propaganda, jingle, influencer e outdoor brilhando. A verdade tem cara limpa e manual de instrução.
Verdade é o que bate com a realidade. Sem glitter, sem photoshop, sem filtro. Mentira é fantasia com salto alto e maquiagem de primeira. Ela desfila, conquista e viraliza. Mas dá indigestão depois.
Como se vende a verdade? Com esforço: investigar, perguntar, checar a fonte, comparar, pensar antes de falar. Já a mentira é produzida em massa: tem fábrica, revenda online e entrega expressa. Sai crocante e barulhenta, mas o gosto é ruim.
O valor da verdade é enorme: salva reputações, sustenta justiça, dá paz pra dormir. O preço da mentira só aparece depois: confusão, vergonha, treta e, às vezes, processo. Mas ninguém lê a garantia antes de comprar.
Para achar a verdade, existem regras simples: duvide do milagre, confira quem escreveu, veja mais de uma fonte, e, se parecer incrível demais… provavelmente é mentira com laço bonito.
E o desconto? Funciona quando é de verdade, quando alguém abre mão do lucro. Mas tem desconto que é só isca pra enganar comprador distraído. No mercado das ideias, tem muita falsificação passando por original.
Hoje, mentira e verdade dividem a calçada. A mentira grita: “Vem cliente! Barato!”. A verdade fica quieta, esperando quem realmente enxerga valor. E a multidão, empolgada, leva o produto colorido, sem checar se funciona.
Então, antes de fechar negócio, faça o teste: quem inventou essa história? Pra quem ela serve? Tem lógica? Se não passar no controle de qualidade, pode ser só “gato por lebre” com crachá famoso.
Pro século 21, a moral é simples: negócio bom é aquele que melhora a vida real, não a fantasia momentânea. Desconfie dos brilhos, dos milagres e das frases prontas. Confira a nota fiscal ética antes de pagar.
Agora, a apoteose debochada: se quiser comprar mentira, fique tranquilo. Tem estoque infinito, entrega rápida e garantia zero. Depois não reclame quando explodir na sua cara.
Enquanto isso, a verdade continua ali, quietinha, esperando alguém ter coragem de levar.
São as últimas verdades, com 100% de desconto, prazo indeterminado. Aproveite!
Walter Naime é arquiteto-urbanista e empresário.