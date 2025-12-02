Sesmaria dada a Pedro de Morais Cavalvanti que nunca ocupou a região. Passeamos pelo lado direito de um rio. A natureza em sua mais bela exuberância. Animais e mato. Sem a presença do ser humano. Por décadas a região ficou assim, ora servindo de entreposto por aqueles que buscam destinos como Itu ou as minas de ouro de Cuiabá, entre outros.

“Olá ! Sou o espírito do Natal passado”, me disse numa voz lânguida. Pronto ! Estava eu viajando nas páginas do clássico de Charles Dickens quando, de forma nada sorrateira, o Natal passado me leva lá por volta de 1690. “Aqui é a cidade que vocês no futuro chamarão de Piracicaba”. Estranho tudo. Era só matagal.

Acordo assustado com o primeiro badalar da madrugada do sino da Catedral de Santo Antonio. Ensonado, abro os olhos. Vejo uma presença estranha em meu quarto. “Que faço?”, pensei. Será que eu continuava dormindo ou isso fazia parte real do meu sonho?

Num grande salto, o fantasma passado me leva para quase 50 anos depois. Era 1767. Encontro-me com um certo capitão denominado de povoador. Homem ranzinza, bravo e autoritário. Estava em briga com os religiosos. Tentava habitar uma vila.

Evidente que ninguém podia nos ver. Nem eu nem o fantasma do passado. Me senti como se fosse o próprio Ebenezer Scrooge, quando a nossa frente passa Antonio Pacheco da Silva, sargento-mor de Itu, com uma lista feita a mão, talvez escrita com bico de pena, com aquelas tintas que borram com o simples passar dos braços suados. Foi aí que descobri para o que servia o “mata-borrão”... Pacheco se aproxima e conversa com o capitão, um tal de Antonio Correia Barbosa: vos lhe apresento o censo de Piracicaba: “crianças do sexo masculino desde a primeira idade até 7 anos = 37; crianças do sexo feminino da mesma idade = 26; rapazes desde 7 anos até 15 = 21; raparigas desde 7 até 14 = 17; homens desde 15 a 60 = 61; mulheres de 14 até 50 anos = 61; velhos de 60 anos para cima = 3; velhas de 50 anos para cima = 5. Total - 231 habitantes. Fogos (casas) – 45”.

Rapidamente, voamos por décadas mais tarde e vemos a cidade receber a denominação de Vila Nova da Constituição. Justa – na época – homenagem à Coroa Portuguesa que elaborava nova Constituição para o país ibérico. Como o tempo e o espaço eram curtos naquela noite, o fantasma do passado me apresenta uma série de fatos e pessoas as quais não conheci fisicamente mas ouvi muito falar e cujas histórias li em algum lugar ... Luiz Dias Gonzaga, Honorato Faustino, Mario Dedini, Luciano Guidotti, Mazzola, Alberto Vollet Sachs, Caetano Rosa, Castro Mendes, os Dutra, os Chiarini, os Gurerrini, alguns barões ... Me apresentou até o primeiro prefeito da cidade, um tal de José Machado, que não tem nada a ver com aquele que você está pensando .... Tanta gente que fez parte da cidade, semeou um campo fértil do qual muitos hoje desfrutam.