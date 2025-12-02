É claro que existe uma caricatura de genealogista: aquele que, por vaidade ou por superficialidade de espírito, sem qualquer espírito crítico, supervaloriza linhagens fabulosas. Na verdade, esse não é um verdadeiro genealogista, ele é um pseudo-genealogista. Em Portugal se conhece um soneto célebre, escrito por um Abade de Jazente, ridicularizando essa figura.

A Genealogia, que estuda as origens familiares, é uma ciência muito séria. Cursos universitários de Genealogia existem há muito tempo na Espanha na França, na Itália e, mais recentemente na Argentina. No Brasil, entretanto, os genealogistas, muito numerosos, são autodidatas - o que não quer dizer que sejam pouco competentes. O autodidatismo é um dos melhores caminhos para a formação de especialistas de alto nível, em qualquer área do conhecimento humano.

Não existem no Brasil, pelo menos por enquanto, cursos universitários de graduação em Genealogia. Durante muito tempo fui o único brasileiro graduado em Genealogia, em curso realizado na Espanha. É possível que hoje haja outros igualmente graduados, mas não conheço.

Em primeiro lugar, falemos do autor. “Abade do Jazente” era o título eclesiástico que tinha o sacerdote e poeta Paulino Cabral de Vasconcelos, nascido em Amarante, no Norte de Portugal, em 1719, e falecido na mesma vila, em 1789. No Brasil, abade é o título dos superiores de alguns mosteiros religiosos beneditinos, cistercienses etc.; já em Portugal, também eram designados como abades os sacerdotes não membros de ordens religiosas, mas pertencentes ao clero secular (“clero diocesano”, na nomenclatura atual), quando assumiam o paroquiato de algumas igrejas principais que no passado gozavam de um estatuto especial e recebiam os dízimos diretamente dos fiéis, sem a intermediação da Coroa ou de outra autoridade eclesiástica. Como o Padre Paulino foi nomeado, em 1752, pároco da Igreja de Santa Maria de Jazente, que tinha então esse estatuto, tornou-se conhecido como “o Abade de Jazente”, e por esse título assinava seus versos. Apresentado o autor, vamos agora ao soneto:

“Qualquer homem, como eu, tem quatro avós, / Estes quatro por força dezesseis, / Sessenta e quatro a estes contareis / Em só três gerações que expomos nós. /

“Se o cálculo procede, espreitai vós / Que pela proa vêm cinquenta e seis / Sobre duzentos mais, que lhe dareis, / Qual chapéu de cardeal, que espalha os nós.

“Se um homem só dá tanto cabedal / Dos ascendentes seus, que farão mil? / Uma província? Todo Portugal?

“Por esta conta, amigo, ou nobre, ou vil, / Sempre és parente do marquês de tal, / E também do porteiro Afonso Gil.”

Esse soneto, que como disse é muito conhecido em Portugal, satiriza as genealogias fabulosas, inspirado numa passagem do Apóstolo São Paulo, que recomendou aos fiéis que "não se ocupassem em fábulas e genealogias intermináveis, as quais servem mais para questões do que para aquela edificação de Deus, que se funda na fé" (Primeira Epístola a Timóteo, 1, 4). A ideia que desenvolve é que, tendo todos os homens, de qualquer condição, dois pais, quatro avós, oito bisavós etc. etc., já na 8ª. geração todo mundo tem 256 costados, na 9ª., 512 e na 10ª. 1024. Ora, 10 gerações, em termos de tempo, correspondem a cerca de apenas 300 anos, o que é muito pouco. Assim, no fundo, todo mundo é parente de todo mundo e não se precisa subir a “árvore genealógica” até o Sr. Adão e sua digníssima esposa Dona Eva para se constatar isso...