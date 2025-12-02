Quando pensamos em quedas em idosos, quase sempre a primeira palavra que vem à cabeça é “equilíbrio”. Mas, se eu pudesse segurar sua mão um pouquinho agora, eu te convidaria a olhar mais fundo: muitas vezes, o problema não é que a pessoa “perdeu o equilíbrio”, e sim que o corpo já não consegue produzir força com velocidade suficiente para responder ao desequilíbrio. É aí que entra a potência muscular essa combinação de força e velocidade que protege a nossa independência e autonomia.

Com o passar dos anos, não é só a força que diminui. A potência cai mais rápido do que a força, e esse efeito é ainda mais marcante nas mulheres, o que ajuda a explicar por que levantar da cadeira, subir um degrau mais alto ou reagir a um tropeço se torna tão desafiador depois de certa idade. Em um recente estudo intitulado “Effectiveness of power training compared to strength training in older adults: a systematic review and meta-analysis“ mostra que a perda de potência está mais ligada à dificuldade em tarefas do dia a dia do que a simples perda de força.

Na prática, isso quer dizer que aquela “quase queda” no banheiro ou na calçada não é, em primeiro lugar, um problema de equilíbrio misterioso, mas de tempo de resposta. O corpo percebe o desequilíbrio, mas as pernas já não conseguem gerar força rápido o bastante para corrigir o passo. A sensação que muita gente descreve como “minhas pernas não obedecem” é, na verdade, o eco dessa perda de potência.