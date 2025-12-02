O Brasil está envelhecendo em ritmo acelerado, e cidades de médio porte, como as do Interior paulista, já sentem os impactos dessa mudança silenciosa. A ampliação da população idosa não é apenas uma questão demográfica ou previdenciária, trata-se também de um desafio direto para a segurança pública. À medida que as cidades envelhecem, suas vulnerabilidades mudam. Permanecer com estruturas pensadas para um país unicamente jovem significa ignorar riscos que crescem a cada ano.

O idoso é, por natureza, mais exposto. Tem mobilidade reduzida, maior dependência de serviços públicos, mais sensibilidade às condições urbanas e, muitas vezes, vive sozinho. Esses fatores se somam e criam um novo mapa de risco. Uma calçada quebrada não é apenas um problema de urbanismo, pode ser a diferença entre autonomia e queda grave. Uma rua mal iluminada não é apenas desconforto, é a certeza de que muitos deixem de sair de casa após o pôr do sol. A segurança pública, portanto, precisa dialogar com o urbanismo, a saúde e o transporte de maneira muito mais integrada.

Iluminação pública, por exemplo, ganha um papel estratégico. Estudos mostram que idosos evitam deslocamentos noturnos quando percebem trechos escuros, e isso afeta desde a participação comunitária até o acesso a serviços essenciais. Investir em iluminação inteligente e ampliada é, ao mesmo tempo, uma medida preventiva contra crimes e uma ação que devolve confiança a quem já tem limitações naturais.