O presidente Lula sancionou a lei que isenta de Imposto de Renda quem ganha até R$ 5 mil mensais e estabelece descontos para rendimentos até R$ 7.350,00 mensais. Uma medida importantíssima para a classe trabalhadora brasileira, em particular para a nossa categoria, cuja maioria recebe salários nestas faixas.

Desde que o presidente Lula anunciou o envio do projeto de lei, fizemos cálculos e verificamos que esta isenção significaria o equivalente a um 14º salário para milhões de trabalhadores e para os professores, em particular, tendo em vista a economia mensal. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, corroborou esta informação, ao dizer em entrevista que “deixar de cobrar de uma professora Imposto de Renda significará, para ela, um 14º salário.”

Estou muito feliz com essa medida. Mais dinheiro nas mãos de trabalhadores significa poupança ou mais consumo, que ajuda a dinamizar a economia, principalmente nos bairros e nas pequenas cidades. Significará mais empregos e mais desenvolvimento para o país. A isenção acaba por contribuir também para as finanças públicas, porque uma parte deste valor retornará na forma de outros tributos.