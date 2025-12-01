O XV de Piracicaba confirmou na última sexta-feira (28), o empréstimo do atacante Igor Bolt e, simultaneamente, a chegada de dois novos jogadores. Bolt foi cedido ao Figueirense, em um acordo estabelecido até 30 de novembro de 2026. A transação envolveu uma compensação financeira ao clube piracicabano, cujos valores não foram divulgados, mantendo o vínculo contratual do atacante com o XV até o final de 2028.
Nesta temporada, Igor Bolt participou de sete jogos pela Série A2 do Campeonato Paulista pelo Nhô Quim, registrando três gols e duas assistências. Posteriormente, o atleta foi emprestado à Ferroviária, onde disputou oito partidas na Série B, e ao Náutico, atuando em 11 jogos da Série C.
Novos reforços integrados
Em contrapartida à saída, a diretoria do XV oficializou a contratação do zagueiro Lucas Balardin e do lateral-direito Marlon.
Balardin, tem passagens pela Inter de Limeira, onde jogou entre 2017 e 2022, período que incluiu atuações pela Portuguesa Santista. O zagueiro integrou as campanhas de acesso da Inter à Série A2 (2017) e à elite estadual (2019), além de ter sido vice-campeão da Copa Paulista em 2017. O jogador de 30 anos também possui atuou por Noroeste e Botafogo-PB.
Já o lateral-direito retorna ao XV para o ano que vem. Em sua passagem anterior peloclube, ele somou 16 jogos e contribuiu com três assistências. Seu último time foi o Água Santa. Marlon também atuou por Botafogo-SP, Cianorte e Itabaiana.
Elenco para a temporada 2026
Anteriormente, o XVzão havia anunciado a chegada de quatro atletas: o goleiro Victor Golas, o lateral-esquerdo Gustavo Kuhn, o lateral-direito Luis Melo e o volante Maurício Oliveira. Estes jogadores se apresentaram em 17 de novembro e já estão integrados à comissão técnica.
O Alvinegro Piracicabano dará início à sua participação no Campeonato Paulista da Série A2 em 11 de janeiro, quando enfrentará o São Bento. O jogo está marcado para o Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba, com o horário a ser definido pela Federação Paulista de Futebol (FPF).