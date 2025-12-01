O XV de Piracicaba confirmou na última sexta-feira (28), o empréstimo do atacante Igor Bolt e, simultaneamente, a chegada de dois novos jogadores. Bolt foi cedido ao Figueirense, em um acordo estabelecido até 30 de novembro de 2026. A transação envolveu uma compensação financeira ao clube piracicabano, cujos valores não foram divulgados, mantendo o vínculo contratual do atacante com o XV até o final de 2028.

VEJA MAIS:



Nesta temporada, Igor Bolt participou de sete jogos pela Série A2 do Campeonato Paulista pelo Nhô Quim, registrando três gols e duas assistências. Posteriormente, o atleta foi emprestado à Ferroviária, onde disputou oito partidas na Série B, e ao Náutico, atuando em 11 jogos da Série C.

Novos reforços integrados