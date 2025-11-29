Em uma final eletrizante, disputada palmo a palmo e com emoção do início ao fim, o Flamengo conquistou seu tetracampeonato da Copa Libertadores da América na tarde deste sábado (29), em Lima, no Peru.

O jogo, marcado por intensidade absurda, ganhou seu capítulo decisivo aos 67 minutos, quando Danilo, experiente e implacável, subiu mais que toda a defesa adversária e acertou um cabeceio com indefensável após cobrança perfeita de Arrascaeta. A bola morreu no fundo do gol, fazendo o estádio tremer.