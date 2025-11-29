Em uma final eletrizante, disputada palmo a palmo e com emoção do início ao fim, o Flamengo conquistou seu tetracampeonato da Copa Libertadores da América na tarde deste sábado (29), em Lima, no Peru.
VEJA MAIS
- Trabalhadores morrem atingidos por bobinas gigantes na Geraldo de Barros
- Mãe vive noite de terror após ser agredida pelo próprio filho
O jogo, marcado por intensidade absurda, ganhou seu capítulo decisivo aos 67 minutos, quando Danilo, experiente e implacável, subiu mais que toda a defesa adversária e acertou um cabeceio com indefensável após cobrança perfeita de Arrascaeta. A bola morreu no fundo do gol, fazendo o estádio tremer.
Apesar de não ser protagonista na tarde peruana, o Palmeiras mostrou valentia e uma marcação sufocante. Mesmo assim, acabou castigado na bola parada. Depois do gol, a equipe paulista se lançou ao ataque, criou uma chance perigosíssima e por pouco não empatou — mas o próprio Danilo, já consagrado na noite, salvou de cabeça em cima da linha e manteve o Flamengo vivo e soberano.
Quando o árbitro apitou o fim do jogo, a emoção tomou conta. A torcida rubro-negra explodiu em festa, lágrimas, gritos e abraços pelo estádio e pelo Brasil. O Flamengo, gigante da América, ergue a taça pela quarta vez e escreve mais um capítulo épico na sua história continental.