REI DA AMÉRICA

Flamengo é Tetracampeão da Libertadores com golaço de Danilo

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Redes Sociais Flamengo/Gilvan de Sousa
O experiente Danilo foi o protagonista da final, fazendo um golaço de cabeça e salvando um gol do Palmeiras nos minutos finais.
  Em uma final eletrizante, disputada palmo a palmo e com emoção do início ao fim, o Flamengo conquistou seu tetracampeonato da Copa Libertadores da América na tarde deste sábado (29), em Lima, no Peru.

O jogo, marcado por intensidade absurda, ganhou seu capítulo decisivo aos 67 minutos, quando Danilo, experiente e implacável, subiu mais que toda a defesa adversária e acertou um cabeceio com indefensável após cobrança perfeita de Arrascaeta. A bola morreu no fundo do gol, fazendo o estádio tremer.

Apesar de não ser protagonista na tarde peruana, o Palmeiras mostrou valentia e uma marcação sufocante. Mesmo assim, acabou castigado na bola parada. Depois do gol, a equipe paulista se lançou ao ataque, criou uma chance perigosíssima e por pouco não empatou — mas o próprio Danilo, já consagrado na noite, salvou de cabeça em cima da linha e manteve o Flamengo vivo e soberano.

Quando o árbitro apitou o fim do jogo, a emoção tomou conta. A torcida rubro-negra explodiu em festa, lágrimas, gritos e abraços pelo estádio e pelo Brasil. O Flamengo, gigante da América, ergue a taça pela quarta vez e escreve mais um capítulo épico na sua história continental.

