A vida, em seu incessante processo de manifestação e desenvolvimento, nos solicita permanente superação, desde o momento da concepção, passando por todas as etapas da existência, até o derradeiro suspiro no leito de morte.

Quando nos encontramos atentos e nos dispomos a aprender, cada situação pode se revelar portadora de mensagens e ensinamentos, ao mesmo tempo que nos convida à superação. Assim que atingimos um objetivo ou transpomos um obstáculo, novas situações se apresentam, as quais requerem abordagem e estratégia diversas das utilizadas até então. A vida é pródiga em nos apresentar desafios tanto quanto em nos testar habilidades e resiliência. Quando cremos haver alcançado certa segurança, seja em que área for, as circunstâncias mudam e se mostram em panorama diverso, exigindo adaptação constante de nossa parte.

As mais variadas situações da vida são, por si mesmas, convites à superação: o envelhecimento e a morte, seja a nossa ou de alguém próximo; a mudança imprevista de trabalho ou de residência; o revés financeiro; a ruptura inesperada de relacionamento afetivo; a doença que aparece de surpresa; a crise familiar, social ou política… Inumeráveis são as ocorrências que nos forçam a deixar a zona de conforto para o enfrentamento do problema em questão.