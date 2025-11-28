A vida, em seu incessante processo de manifestação e desenvolvimento, nos solicita permanente superação, desde o momento da concepção, passando por todas as etapas da existência, até o derradeiro suspiro no leito de morte.
Quando nos encontramos atentos e nos dispomos a aprender, cada situação pode se revelar portadora de mensagens e ensinamentos, ao mesmo tempo que nos convida à superação. Assim que atingimos um objetivo ou transpomos um obstáculo, novas situações se apresentam, as quais requerem abordagem e estratégia diversas das utilizadas até então. A vida é pródiga em nos apresentar desafios tanto quanto em nos testar habilidades e resiliência. Quando cremos haver alcançado certa segurança, seja em que área for, as circunstâncias mudam e se mostram em panorama diverso, exigindo adaptação constante de nossa parte.
As mais variadas situações da vida são, por si mesmas, convites à superação: o envelhecimento e a morte, seja a nossa ou de alguém próximo; a mudança imprevista de trabalho ou de residência; o revés financeiro; a ruptura inesperada de relacionamento afetivo; a doença que aparece de surpresa; a crise familiar, social ou política… Inumeráveis são as ocorrências que nos forçam a deixar a zona de conforto para o enfrentamento do problema em questão.
O processo evolutivo em que todos nos encontramos, de certa forma é um constante e silencioso convite à superação, a fim de atingirmos níveis cada vez mais elevados de consciência e, consequentemente, de sabedoria, harmonia e felicidade. Sem os desafios e problemas, facilmente nos acomodaríamos, caindo na inação.
Mas a vida, em seus misteriosos desígnios, nos apresenta problemas a serem solucionados, crises a serem superadas, obstáculos a serem transpostos e desafios a serem enfrentados. Em todos esses casos, a pedagogia da vida nos permite o desenvolvimento de habilidades, virtudes e qualidades latentes, as quais estavam à espera dos necessários estímulos à sua eclosão e desenvolvimento. Sob tal perspectiva, o que nos acontece, mesmo se for desagradável, pode ser positivo e benéfico, desde que nos purifique, eduque e aprimore e que seja corretamente aceito.
A aceitação dos fenômenos inevitáveis como possibilidades evolutivas a nosso favor muda o modo pelo qual encaramos as dificuldades de nossa jornada existencial. Deixamos a posição de vítimas ou reféns de um fatalismo que nos escapa à vontade, passando a reconhecer o que nos sucede com uma visão otimista, aproveitando as situações, sobretudo as que nos contrariam desejos, preferências e interesses como necessárias ao nosso aprimoramento.
Um dos propósitos dos caminhos religiosos e espiritualistas é ampliar nossa compreensão acerca das circunstâncias desafiadoras que nos cercam, ao mesmo tempo propondo uma visão positiva sobre as mesmas. As orientações de natureza espiritual nos sugerem uma atitude resignada, a fim de não nos perdermos na rebeldia, ao mesmo tempo que nos fortalecem para o enfrentamento e a superação dos obstáculos que encontramos.
Nesse processo, reconhecemos que também trazemos inúmeros elementos de nosso psiquismo que precisam ser superados: temores, apegos, ambições, agressividade, desejos e conflitos. Cada vez que superamos nossas tendências egocêntricas e agimos a partir de nosso ser profundo, ampliamos e aprofundamos nosso estado de consciência, o que nos permite sentir e manifestar de modo mais amplo o fluxo de amor e de sabedoria que nos permeia. Essa talvez seja a mais importante – e também a mais difícil – superação à nossa espera.
André Salum é médico homeopata.