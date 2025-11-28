Longe de mim dar aqui a última palavra nesse assunto. Mas enquanto o Brasil se ufana de uma COP30 que até pegou fogo, as grandes potências mundiais já se alinham para uma nova guerra que virá (em breve). Japão, EUA, União Européia, Coreia do Sul, Rússia e China já estão se preparando. Só não vê quem não quer.

Vamos olhar para alguns sinais. O plano de paz (temporário talvez) entre Ucrânia e Rússia, tem um só objetivo para a Rússia, qual seja, o de liberar seus ativos de bilhões de euros congelados pela União Europeia para investir em armamentos bélicos, uma vez que a Rússia está falida economicamente. Segundo sinal: Donald Trump ao invés de amainar as ameaças à Venezuela, intensificou as ainda mais.

Alertou as companhias aéreas a não sobrevoarem sobre a Venezuela. Isso significa também cortarem todos os vôos com destino a esse país. Ilhada, por assim dizer, a Venezuela logo será atacada e Maduro destronado. É claro que o objetivo de Trump não é a volta da democracia na Venezuela. Não sejamos ingênuos a esse ponto: ele está de olho no único país das Américas que pode lhe prover de petróleo (e gás) abundante, sem ter o risco dos navios petroleiros terem que cruzar o Atlântico e serem abatidos por mísseis.