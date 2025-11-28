O torneio é uma realização do Instituto Educando pelo Esporte e contou com o apoio da Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Atividades (Selam).

As finais da 25ª edição da Copa Rocha Netto de Futebol serão realizadas neste domingo (30), em Piracicaba. A competição, que começou em agosto, reuniu 78 equipes e mais de 2,2 mil atletas das categorias sub-9 a sub-17, provenientes de Piracicaba e cidades da região.

A Copa Rocha Netto é considerada uma referência no futebol de base regional. A edição deste ano totalizou cerca de 250 jogos, disputados em Piracicaba, São Pedro, Saltinho e Rio das Pedras.

O presidente do Educando pelo Esporte, Cláudio Roberto Grandino, destacou a evolução da competição: "A primeira edição, em 1999, teve a participação de oito equipes e 160 atletas. Hoje, a Copa Rocha Netto é uma realidade e um grande revelador de atletas."

O secretário municipal de Esportes, Roger Carneiro, reforçou a importância do evento. "Vários atletas que hoje estão atuando profissionalmente foram revelados na Copa Rocha Netto, uma competição sempre bem organizada, graças ao trabalho do Educando, de seus voluntários, e, desta forma, tem apoio da gestão do prefeito Helinho Zanatta," afirmou.

Programação das Finais

Os jogos decisivos ocorrerão na sede do Educando pelo Esporte, localizada na rua Benedito Bonzon Penteado, 615, no bairro Paulicéia. A entrada para o público é gratuita.