Hoje em dia, até para se fazer o bem é necessário ter coragem, porque dependendo de quem for o contemplado pela sua benemerência, as pessoas vão cair em cima de você com críticas ou zombarias. Parece que não existe a liberdade de agir e de pensar.

Cada ser humano é responsável pela sua vida, mas também tem sua parcela de responsabilidade pelo planeta em que habita. Para modificar o mundo são necessárias ações práticas. Discursos eloquentes, pouco adiantam. A famosa “mão na massa” é que funciona.

E cada um de nós nasce com talentos e habilidades peculiares. Uns têm pendor para as artes plásticas, outros para a música, outros ainda, têm facilidade para escrever ou para discursar. Uns têm mãos mágicas, que tocam as plantas e as fazem crescer viçosas. Parece que conversam silenciosamente com elas que os compreendem.