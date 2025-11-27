Os últimos dias têm sido intensos para o técnico Guto Ferreira, 60. Após a conquista com o Clube do Remo – levou o tradicional clube paraense novamente à Série A do Campeonato Brasileiro após 31 anos de espera –, o piracicabano vive uma rotina de muitas entrevistas, felicitações, homenagens e celular tocando a todo o momento.
Mas não é para menos! Guto Ferreira fez história no último domingo (23). Não somente recolocou o Remo na elite do futebol nacional, como também entrou para a restrita galeria dos treinadores que mais conquistaram acessos da Série B para a Série A do Brasileirão, igualando-se ao técnico Givanildo de Oliveira. Ambos têm cinco conquistas.
A diferença para Givanildo de Oliveira, porém, é que o piracicabano chegou à essa marca por cinco clubes diferentes - Ponte Preta (2014), Bahia (2016), Internacional (2017), Sport (2019) e Remo (2025) -, enquanto o colega de profissão tem dois acessos pelo América-MG (1997 e 2015), além de Paysandu (2001), Santa Cruz (2005) e Sport (2006).
A conquista do Clube do Remo veio de uma forma dramática. Venceu em casa, no Mangueirão superlotado (com mais de 48 mil torcedores), o Goiás por 3 a 1, de virada. Além dos três pontos, o Remo ainda precisou de um tropeço do Criciúma, que foi derrotado pelo Cuiabá, por 1 a 0, fora de casa, para confirmar a vaga na elite.
“Foi uma loucura. Poucas vezes, eu vi uma festa como aquela”, diz Guto Ferreira ao Jornal de Piracicaba. Ele se refere à torcida do Leão Azul, que tomou às ruas de Belém para recepcionar o time antes do jogo decisivo, lotou o Mangueirão e, após a conquista, invadiu o gramado para comemorar com os atletas e comissão técnica.
O piracicabano ficou realmente encantado com a torcida do Remo. “Foi emocionante o que eles fizeram com o Mangueirão lotado. Foram 48 mil invadindo o campo”, lembra. “Se não foi a maior emoção que tive no futebol, essa festa foi o meu top-3”, conta Guto, que já dirigiu outros clubes com torcidas “loucas”, como as do Bahia, do Sport e do Ceará.
CONTINUA?
Passada a euforia, o treinador piracicabano – que iniciou a carreira nas categorias de base do XV de Novembro – agora curte alguns momentos de descanso na Noiva da Colina. Nos próximos dias, embarcará com a família para merecidas férias até o fim do ano, quando começará a pensar no futuro.
A prioridade é a continuidade do trabalho no Remo, clube onde teve uma rápida adaptação e está há pouco mais de dois meses. Anunciado em 22 de setembro, o treinador comandou o time de Belém por 10 jogos na Série A do Brasileiro, com sete vitórias, dois empates e apenas uma derrota.