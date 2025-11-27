Os últimos dias têm sido intensos para o técnico Guto Ferreira, 60. Após a conquista com o Clube do Remo – levou o tradicional clube paraense novamente à Série A do Campeonato Brasileiro após 31 anos de espera –, o piracicabano vive uma rotina de muitas entrevistas, felicitações, homenagens e celular tocando a todo o momento.

Mas não é para menos! Guto Ferreira fez história no último domingo (23). Não somente recolocou o Remo na elite do futebol nacional, como também entrou para a restrita galeria dos treinadores que mais conquistaram acessos da Série B para a Série A do Brasileirão, igualando-se ao técnico Givanildo de Oliveira. Ambos têm cinco conquistas.

A diferença para Givanildo de Oliveira, porém, é que o piracicabano chegou à essa marca por cinco clubes diferentes - Ponte Preta (2014), Bahia (2016), Internacional (2017), Sport (2019) e Remo (2025) -, enquanto o colega de profissão tem dois acessos pelo América-MG (1997 e 2015), além de Paysandu (2001), Santa Cruz (2005) e Sport (2006).