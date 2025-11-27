O evento reunirá 410 atletas de dez estados brasileiros, incluindo São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Os competidores estão distribuídos em 53 categorias, englobando as divisões masculina, feminina e de Atletas com Deficiência (PCD). As idades dos participantes variam de 15 até mais de 70 anos.

Piracicaba se torna a sede do maior evento nacional da modalidade neste fim de semana, com a realização do Campeonato Brasileiro de Seleções de Luta de Braço, entre os dias 28 e 30 de novembro. As disputas ocorrerão no Ginásio Poliesportivo da Pauliceia – Alfredo de Almeida Leite.

Esta competição é de importância para o calendário nacional da modalidade, pois serve como classificatório para o Campeonato Sul-Americano de 2026.

A presidente da Confederação Brasileira de Luta de Braço (CBLBH), Anna Célia Silva dos Santos, ressaltou que o torneio é fundamental para a seleção dos atletas que formarão a Seleção Brasileira de 2026: "Reuniremos os melhores atletas do país e, a partir desse encontro, vamos selecionar os nomes que irão compor a Seleção Brasileira 2026. Agradecemos a cidade de Piracicaba por apoiar e acolher este grande evento", disse.

O secretário municipal de Esportes, Roger Carneiro, destacou que a cidade acolhe o evento, reconhecendo a dedicação e o treinamento dos participantes: "Piracicaba sempre estará de portas abertas para eventos de grande relevância. Cada atleta que coloca o braço na mesa traz consigo horas de treino, dedicação e a coragem de enfrentar desafios de formal leal e transparente", salientou.

Veja a programação