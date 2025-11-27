Piracicaba se torna a sede do maior evento nacional da modalidade neste fim de semana, com a realização do Campeonato Brasileiro de Seleções de Luta de Braço, entre os dias 28 e 30 de novembro. As disputas ocorrerão no Ginásio Poliesportivo da Pauliceia – Alfredo de Almeida Leite.
O evento reunirá 410 atletas de dez estados brasileiros, incluindo São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Os competidores estão distribuídos em 53 categorias, englobando as divisões masculina, feminina e de Atletas com Deficiência (PCD). As idades dos participantes variam de 15 até mais de 70 anos.
Esta competição é de importância para o calendário nacional da modalidade, pois serve como classificatório para o Campeonato Sul-Americano de 2026.
A presidente da Confederação Brasileira de Luta de Braço (CBLBH), Anna Célia Silva dos Santos, ressaltou que o torneio é fundamental para a seleção dos atletas que formarão a Seleção Brasileira de 2026: "Reuniremos os melhores atletas do país e, a partir desse encontro, vamos selecionar os nomes que irão compor a Seleção Brasileira 2026. Agradecemos a cidade de Piracicaba por apoiar e acolher este grande evento", disse.
O secretário municipal de Esportes, Roger Carneiro, destacou que a cidade acolhe o evento, reconhecendo a dedicação e o treinamento dos participantes: "Piracicaba sempre estará de portas abertas para eventos de grande relevância. Cada atleta que coloca o braço na mesa traz consigo horas de treino, dedicação e a coragem de enfrentar desafios de formal leal e transparente", salientou.
Veja a programação
A programação tem início na sexta-feira (28), às 19h, com a pesagem dos atletas. Serão definidas as categorias Júnior 18, Sub-23, Sênior, Máster 40+ e Gran Máster 50+. Também haverá pesagem para as disputas de atletas PCD, nas modalidades sentado e em pé.
No sábado (29), após a pesagem, os confrontos serão iniciados e prosseguem até o domingo (30).
A entrada é gratuita para o público em todos os dias de evento.