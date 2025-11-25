Foi um nome que colocava respeito. Afinal, ministro chefe da Casa Civil da República não era título para qualquer um. Me recordo que, lá por meados dos anos 1990, noticiava eu, pelas ondas da Rádio Alvorada AM, na extinta frequência dos 910 kilohertz, fatos de um governo que prometia esperança para o país. Havíamos passado pela abertura democrática em 1984, tivemos eleição de Tancredo Neves, a posse de seu vice José Sarney e em seguida foi empossado o “caçador de marajás”, Collor de Mello. Era um período de transição na qual o brasileiro buscava sua identidade.

Foi uma época de falta de esperança. A inflação atingiu astronômicos 80% ao mês. Era como receber 1 mil reais no início do mês e ele valer apenas 20%. O poder de compra caiu drasticamente. Em 1994 surge o Plano Real, equiparando o real ao dólar norte-americano. Ou, seja 1 real vale 1 dólar. A prática mostrou ser pura utopia, pois logo em seguida a crise na Argentina fez a moeda brasileira perder por 2 a 1, ou seja, o dólar valorizou 100% em poucos meses. Mas de lá para cá aprendemos a controlar a moeda, evitando, nestes 31 anos, de cortar os zeros comidos pela inflação galopante ou mudar a denominação de nossa moeda.

Pode não ter sido o “ovo de colombo” na economia ou na política. Mas ajudou na identidade do brasileiro.