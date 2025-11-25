Para quem vive a rotina de um mandato parlamentar, tecnologia não é um fim em si. É ferramenta para resolver problemas concretos: a mãe que espera atendimento no posto de saúde, o estudante da rede estadual que precisa aprender com qualidade, o trabalhador que gasta duas horas no ônibus. Quando falamos de inteligência artificial, meu compromisso é simples: colocar gente no centro das decisões. A inovação só faz sentido quando amplia direitos, reduz desigualdades e respeita a dignidade de cada pessoa.

O primeiro passo é ouvir. Nas visitas a bairros, associações e entidades de classe em Piracicaba e região, o recado é claro: queremos serviços públicos mais rápidos e transparentes, sem perder o toque humano. Isso significa adotar soluções digitais com linguagem acessível, canais inclusivos e atendimento presencial garantido para quem precisa. Não é substituir o servidor, é dar melhores ferramentas para que ele atenda com mais empatia e eficiência.

Na educação, humanizar a tecnologia começa pela conectividade estável nas escolas, Etecs e Fatecs, formação continuada para professores e projetos que unam robótica, artes e cidadania. Queremos jovens capazes de pensar criticamente, não apenas de apertar botões. Defendo parcerias com universidades e empresas locais e materiais pedagógicos que tratem ética digital, combate à desinformação e segurança online como competências do século XXI.