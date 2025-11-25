A equipe Caldeirão Selam Voleibol Masculino convoca a população de Piracicaba para o segundo e decisivo jogo da final da Liga de Sorocaba. A partida será realizada nesta sexta-feira (28), às 18 horas, no Ginásio Municipal Waldemar Blatkauskas (Ginásio do XV).
A equipe busca o título da competição após vencer a primeira partida contra a equipe de Cajamar por 3 sets a 2. O apoio da torcida local é considerado essencial para incentivar os jogadores em busca da vitória final.
A entrada é gratuita para todos os espectadores.
O time conta com o suporte de diversos parceiros, incluindo Microcamp Piracicaba, Eco Smart Lavanderia, Rio Garden, Padaria 2 irmãos, Na Redinha, Selam e Manutrol.
A Comissão Técnica é composta pelo Gestor e Técnico Lademir Antonio Carraro ("Lade"), pelo Auxiliar Técnico Luciano Bastos ("Cacau"), pela Psicóloga Raquel Galvani e pelo Assessor de Imprensa Matheus Pedrozo.