DECISÃO

Vôlei de Piracicaba disputa final na sexta-feira (28), em casa

Por Bruno Mendes/JP |
| Tempo de leitura: 1 min
Foto: Divulgação
A equipe busca o título da competição após vencer a primeira partida contra a equipe de Cajamar por 3 sets a 2
A equipe Caldeirão Selam Voleibol Masculino convoca a população de Piracicaba para o segundo e decisivo jogo da final da Liga de Sorocaba. A partida será realizada nesta sexta-feira (28), às 18 horas, no Ginásio Municipal Waldemar Blatkauskas (Ginásio do XV).

A equipe busca o título da competição após vencer a primeira partida contra a equipe de Cajamar por 3 sets a 2. O apoio da torcida local é considerado essencial para incentivar os jogadores em busca da vitória final.

A entrada é gratuita para todos os espectadores.

O time conta com o suporte de diversos parceiros, incluindo Microcamp Piracicaba, Eco Smart Lavanderia, Rio Garden, Padaria 2 irmãos, Na Redinha, Selam e Manutrol.

A Comissão Técnica é composta pelo Gestor e Técnico Lademir Antonio Carraro ("Lade"), pelo Auxiliar Técnico Luciano Bastos ("Cacau"), pela Psicóloga Raquel Galvani e pelo Assessor de Imprensa Matheus Pedrozo.

