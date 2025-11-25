A cidade de Piracicaba foi destaque na 21ª edição da International Cup Brasil de Boxe Chinês (Sanda), realizada em Americana no último dia 16 de novembro. Os três atletas que representaram o município voltaram com a medalha de ouro, garantindo o título de campeões em suas respectivas categorias.
Vale lembrar que, o evento não tem nível iniciante e exige que os participantes enfrentem competidores mais experientes.
Eliane Bandeira Fernandes Santos, da academia CT Marcelo Rodrigues, que sagrou-se campeã na categoria até 56kg (adulto). Além dela, Samuel Chagas dos Santos e Adriel Reinaldo Alves, ambos da academia Monster Fitness, conquistaram o ouro nas categorias 70kg e 90kg (adulto).
Daniel Ferreira, professor da Monster Fitness e treinador de Adriel e Samuel, comentou sobre a importância das conquistas para a cidade: “É muito importante esses títulos para cidade, por ser um campeonato na região, que tem tradição já por ter todo ano, a cidade mostra sua é forte nesse esporte”, disse ao Jornal de Piracicaba.
Os atletas e alunos das academias de Boxe Chinês de Piracicaba, após o sucesso na competição, focam suas atenções para o exame de graduação da modalidade, que está programado para acontecer em dezembro nas instalações da academia.
Com o encerramento do calendário de competições de 2025, o foco já se volta para os compromissos do próximo ano. A temporada de 2026 será aberta com dois eventos importantes. O primeiro será o Sanda Golden Dragon Cup: Programado para fevereiro, este é um evento de nível profissional com disputa de cinturão. Será realizado no Templo Lohan, em Cotia, São Paulo.
O outro é Internacional Inter Estilos, o torneio acontecerá em março, na cidade de Santa Helena, Paraná. Neste evento, os atletas profissionais competem pelo cinturão no sábado, enquanto os competidores de nível iniciante disputam as medalhas no domingo.
Piracicaba destaque no Boxe Chinês
No final de outubro, Daniel Ferreira e Marcelo Rodrigues conquistaram o título mundial no Boxê Chinês, realizado em Araraquara. Além das conquistas da dupla de Piracicaba, o Brasil conquistou mais seis ouros, quatro pratas e um bronze, encerrando o domínio de sete anos dos Estados Unidos na competição.