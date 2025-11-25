Eliane Bandeira Fernandes Santos, da academia CT Marcelo Rodrigues, que sagrou-se campeã na categoria até 56kg (adulto). Além dela, Samuel Chagas dos Santos e Adriel Reinaldo Alves, ambos da academia Monster Fitness, conquistaram o ouro nas categorias 70kg e 90kg (adulto).

A cidade de Piracicaba foi destaque na 21ª edição da International Cup Brasil de Boxe Chinês (Sanda), realizada em Americana no último dia 16 de novembro. Os três atletas que representaram o município voltaram com a medalha de ouro, garantindo o título de campeões em suas respectivas categorias. Vale lembrar que, o evento não tem nível iniciante e exige que os participantes enfrentem competidores mais experientes.

Daniel Ferreira, professor da Monster Fitness e treinador de Adriel e Samuel, comentou sobre a importância das conquistas para a cidade: “É muito importante esses títulos para cidade, por ser um campeonato na região, que tem tradição já por ter todo ano, a cidade mostra sua é forte nesse esporte”, disse ao Jornal de Piracicaba.

Os atletas e alunos das academias de Boxe Chinês de Piracicaba, após o sucesso na competição, focam suas atenções para o exame de graduação da modalidade, que está programado para acontecer em dezembro nas instalações da academia.

Com o encerramento do calendário de competições de 2025, o foco já se volta para os compromissos do próximo ano. A temporada de 2026 será aberta com dois eventos importantes. O primeiro será o Sanda Golden Dragon Cup: Programado para fevereiro, este é um evento de nível profissional com disputa de cinturão. Será realizado no Templo Lohan, em Cotia, São Paulo.