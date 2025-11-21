Há uma frase que resume bem o que move Piracicaba e o que deveria mover o Brasil: “O Brasil que dá certo é o Brasil que trabalha.”

Aqui, enquanto muitos discutem, a indústria entrega. Entrega resultados, empregos, inovação e esperança. Produz energia, sustento e futuro. E é disso — desse Brasil que acorda cedo, que investe, que corre riscos e gera oportunidades — que o país precisa voltar a se orgulhar.

Piracicaba é, há décadas, um símbolo do trabalho que transforma. Terra de engenhos, de tecnologia e de força produtiva, a cidade soube unir tradição e modernidade como poucas no país. A energia que nasce das nossas caldeiras, turbinas e motores é mais do que potência industrial: é símbolo da nossa identidade.