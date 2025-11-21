As últimas declarações do chanceler alemão Friedrich Merz sobre a cidade de Belém e -por extensão - à organização da COP30, feriram o ego de nossos políticos. Merz expressou estar feliz por voltar para casa (a Alemanha) e que, para ele, não havia melhor país para viver. Os jornalistas alemães concordaram em unanimidade com a opinião do político alemão. A ONU, por sua vez, enviou carta formal à organização do evento climático para cobrar maior segurança aos participantes diante da falta de contenção dos indígenas revoltados (com arco e flecha em mãos) em protestos exaltados.

Bem, este é nosso tão querido Brasil. E a verdade dói fundo quando dita sem meias palavras. Podemos até discordar (e discordamos) do chanceler alemão sobre a Alemanha ser o melhor lugar do mundo para se viver, porém é um pais limpo e seguro, livre de odores fétidos.

Para quem já teve oportunidade de visitar Belém do Pará sabe que maus odores exalam por toda parte, a sujeira e o calor insuportável fazem o restante para macular a cidade que, se bem cuidada, poderia ser bem diferente. Por conta dos geradores de óleo diesel, instalados para suprir a falta de energia elétrica, o cenário ficou ainda pior. O que espantou foi a reação ultraufanista de nossos políticos brasileiros.