A vida como ela é é como ela é! Bom, é aquela coisa batida: a gente nasce, cresce, tenta se reproduzir, paga uns boletos, reclama um pouco e depois morre. Não tem mistério. Lá atrás, no comecinho, quando umas moléculas perdidas resolveram brincar de Lego, surgiu a vida. Primeiro foi bicho no mar, depois bicho na terra, até virar gente com CPF. A vida como ela era, era simples: comer, correr e dormir. Não tinha imposto, não tinha fila, não tinha internet caindo.

Mas e a vida como ela não é? Aí mora o humor. Não é novela com final feliz, não é comercial de margarina com família sorrindo, não é manual de instrução com garantia. A vida não é como o folheto da academia promete, nem como a gente escreve nos planos de Réveillon. E também não é justa, se fosse o trânsito estaria livre na segunda-feira de manhã e o salário cairia antes do boleto vencer.

Cada um vive um tipo de vida. Uns têm vida de rico, outros de pobre, outros ainda de pobre que sonha ser rico. Tem vida de político, sempre melhor que a do eleitor. Tem a vida do otimista, que acha que amanhã melhora, e a do pessimista, que tem certeza de que não. Mas no fundo, todo mundo vive o mesmo pacote: um conjunto de alegrias, dores e rugas.