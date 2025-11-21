No lendário filme “E o vento levou...” a protagonista Scarlett O' Hara diz uma frase que ficou famosa: “Não consigo pensar nisso agora. Se eu pensar, fico louca.

Penso nisso amanhã.” Essa fala mostra determinação diante das adversidades, um exemplo de como enfrentar tragédias, adiando as preocupações, sobrevivendo e focando no presente.

Geralmente ficamos ruminando os problemas, sentindo as dores, tentando soluções mágicas que não existem. Mas... “amanhã há de ser outro dia”, aconselha a letra da música do Chico Buarque. “Apesar de você, amanhã será um novo dia e você vai ter que ver a manhã renascer, o céu clarear e o jardim florescer”.