O próximo compromisso do XV será o Campeonato Paulista Série A2, com previsão de começo no dia 11 de janeiro, se estendendo até março. Em abril, o Alvinego Piracicabano irá começar sua trajetória no Campeonato Brasileiro da Série D.

O XV de Piracicaba deu início oficial à sua preparação para a temporada de 2026. A reapresentação do elenco ocorreu no Estádio Barão da Serra Negra na segunda-feira (17), reunindo membros da diretoria, departamento de futebol e comissão técnica para receber os atletas que conquistaram o título da Copa Paulista.

A primeira atividade da pré-temporada, foi marcada por mudanças no grupo de jogadores. O clube comunicou a rescisão consensual do contrato do lateral-esquerdo Gabriel Augusto, que participou de apenas um jogo em 2025. O jogador se transferiu para o URT, de Minas Gerais.

Dois atletas que tiveram seus contratos renovados não se apresentaram ao grupo: o meia Messias e o atacante Gustavo. Ambos estão em fase final de negociação para deixar o XV de Piracicaba por empréstimo. Messias registrou cinco partidas e um gol na temporada, enquanto Gustavo recebeu poucas oportunidades sob o comando do técnico Moisés Egert.

O atacante Igor Bolt, que retornou de empréstimo ao Náutico, também esteve ausente da reapresentação por razões pessoais. O goleiro Gabriel Abreu, por sua vez, permanece integrado ao elenco Sub-20, dando sequência à preparação para a Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Base campeã mantida