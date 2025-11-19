O XV de Piracicaba deu início oficial à sua preparação para a temporada de 2026. A reapresentação do elenco ocorreu no Estádio Barão da Serra Negra na segunda-feira (17), reunindo membros da diretoria, departamento de futebol e comissão técnica para receber os atletas que conquistaram o título da Copa Paulista.
- XV acerta renovação de Almir Luan, autor do gol do título
- XV completa 112 anos e projeta o futuro
- XV anuncia Kappa como novo fornecedor esportivo para 2026
O próximo compromisso do XV será o Campeonato Paulista Série A2, com previsão de começo no dia 11 de janeiro, se estendendo até março. Em abril, o Alvinego Piracicabano irá começar sua trajetória no Campeonato Brasileiro da Série D.
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
Movimentações no elenco
A primeira atividade da pré-temporada, foi marcada por mudanças no grupo de jogadores. O clube comunicou a rescisão consensual do contrato do lateral-esquerdo Gabriel Augusto, que participou de apenas um jogo em 2025. O jogador se transferiu para o URT, de Minas Gerais.
Dois atletas que tiveram seus contratos renovados não se apresentaram ao grupo: o meia Messias e o atacante Gustavo. Ambos estão em fase final de negociação para deixar o XV de Piracicaba por empréstimo. Messias registrou cinco partidas e um gol na temporada, enquanto Gustavo recebeu poucas oportunidades sob o comando do técnico Moisés Egert.
O atacante Igor Bolt, que retornou de empréstimo ao Náutico, também esteve ausente da reapresentação por razões pessoais. O goleiro Gabriel Abreu, por sua vez, permanece integrado ao elenco Sub-20, dando sequência à preparação para a Copa São Paulo de Futebol Júnior.
Base campeã mantida
O Nhô Quim preservou a maior parte do elenco que sagrou-se campeão da Copa Paulista.
- Goleiros: Gabriel Coutinho e Pedro Gaiotti
- Lateral: João Victor
- Zagueiros: Almir Luan, Luís Felipe e Luiz Gustavo
- Volantes: Carlos Manuel, Djavan, Gustavo Hebling e Iago
- Meias: Matheus Carvalho e Serginho
- Atacantes: David Ribeiro, Eric, Erik Bessa, Léo Santos e Paulo Marcelo
O técnico Moisés Egert reforçou o objetivo de manter a estrutura que levou o time à conquista em outubro, buscando dar continuidade ao desempenho.
Anúncio de reforços
O clube informou que o elenco será complementado com novas contratações, que serão anunciadas em breve. A estratégia do departamento de futebol é realizar reposições pontuais, buscando atletas que se encaixem no perfil competitivo estabelecido pela comissão técnica para a disputa da Paulistão A2.