19 de novembro de 2025
TEMPORADA 2026

XV anuncia mais três saídas e atacante de volta para 2026

Por Bruno Mendes/JP
| Tempo de leitura: 2 min
Foto: Reprodução/Mariana Kasten/XV de Piracicaba
Messias e Gustavo serão emprestados pelo XV
Messias e Gustavo serão emprestados pelo XV

O XV de Piracicaba deu início oficial à sua preparação para a temporada de 2026. A reapresentação do elenco ocorreu no Estádio Barão da Serra Negra na segunda-feira (17), reunindo membros da diretoria, departamento de futebol e comissão técnica para receber os atletas que conquistaram o título da Copa Paulista.

VEJA MAIS:

O próximo compromisso do XV será o Campeonato Paulista Série A2, com previsão de começo no dia 11 de janeiro, se estendendo até março. Em abril, o Alvinego Piracicabano irá começar sua trajetória no Campeonato Brasileiro da Série D.

Movimentações no elenco

A primeira atividade da pré-temporada, foi marcada por mudanças no grupo de jogadores. O clube comunicou a rescisão consensual do contrato do lateral-esquerdo Gabriel Augusto, que participou de apenas um jogo em 2025. O jogador se transferiu para o URT, de Minas Gerais.

Dois atletas que tiveram seus contratos renovados não se apresentaram ao grupo: o meia Messias e o atacante Gustavo. Ambos estão em fase final de negociação para deixar o XV de Piracicaba por empréstimo. Messias registrou cinco partidas e um gol na temporada, enquanto Gustavo recebeu poucas oportunidades sob o comando do técnico Moisés Egert.

O atacante Igor Bolt, que retornou de empréstimo ao Náutico, também esteve ausente da reapresentação por razões pessoais. O goleiro Gabriel Abreu, por sua vez, permanece integrado ao elenco Sub-20, dando sequência à preparação para a Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Base campeã mantida

O Nhô Quim preservou a maior parte do elenco que sagrou-se campeão da Copa Paulista.

  • Goleiros: Gabriel Coutinho e Pedro Gaiotti
  • Lateral: João Victor
  • Zagueiros: Almir Luan, Luís Felipe e Luiz Gustavo
  • Volantes: Carlos Manuel, Djavan, Gustavo Hebling e Iago
  • Meias: Matheus Carvalho e Serginho
  • Atacantes: David Ribeiro, Eric, Erik Bessa, Léo Santos e Paulo Marcelo

O técnico Moisés Egert reforçou o objetivo de manter a estrutura que levou o time à conquista em outubro, buscando dar continuidade ao desempenho.

Anúncio de reforços

O clube informou que o elenco será complementado com novas contratações, que serão anunciadas em breve. A estratégia do departamento de futebol é realizar reposições pontuais, buscando atletas que se encaixem no perfil competitivo estabelecido pela comissão técnica para a disputa da Paulistão A2.

