Um caos absoluto tomou conta da Raposo Tavares em São Paulo na manhã desta segunda-feira (17), quando um ônibus da linha 809A/10, completamente desgovernado, atravessou o km 17 da rodovia e transformou um trecho movimentado em um campo de destruição. Em poucos segundos, o veículo arrastou carros, motos e assustou quem passava pelo local. Pelo menos 13 pessoas ficaram feridas, duas delas em estado gravíssimo.

As imagens registradas pela câmera interna do coletivo revelam o instante em que o motorista tenta reduzir a velocidade ao se aproximar do cruzamento. Mas nada obedece. O ônibus dispara para frente, vibra, ganha velocidade e, antes que qualquer passageiro compreenda o que está acontecendo, o veículo avança sobre uma fila de automóveis. O impacto é brutal: carros sobem uns sobre os outros, motociclistas são arremessados e o ônibus só para quando destrói o portão de um condomínio.