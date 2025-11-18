Um caos absoluto tomou conta da Raposo Tavares em São Paulo na manhã desta segunda-feira (17), quando um ônibus da linha 809A/10, completamente desgovernado, atravessou o km 17 da rodovia e transformou um trecho movimentado em um campo de destruição. Em poucos segundos, o veículo arrastou carros, motos e assustou quem passava pelo local. Pelo menos 13 pessoas ficaram feridas, duas delas em estado gravíssimo.
As imagens registradas pela câmera interna do coletivo revelam o instante em que o motorista tenta reduzir a velocidade ao se aproximar do cruzamento. Mas nada obedece. O ônibus dispara para frente, vibra, ganha velocidade e, antes que qualquer passageiro compreenda o que está acontecendo, o veículo avança sobre uma fila de automóveis. O impacto é brutal: carros sobem uns sobre os outros, motociclistas são arremessados e o ônibus só para quando destrói o portão de um condomínio.
Dentro do coletivo, o pânico é escancarado. Passageiros se levantam, caem, gritam, tentam se segurar onde é possível. Logo após a batida final, todos se veem obrigados a abandonar o ônibus correndo, com choro, desespero e feridos buscando ajuda na beira da rodovia.
O resgate mobilizou equipes do Samu, do Corpo de Bombeiros e da própria concessionária. Três vítimas foram levadas pelos bombeiros, duas pela concessionária e outras oito receberam atendimento do Samu. No asfalto, espalhados pelo rastro de destruição, estavam destroços de carros, capacetes, vidros e peças retorcidas.
A empresa responsável pelo trecho da Raposo Tavares confirmou que o coletivo sofreu uma falha no sistema de frenagem. O motorista, segundo a concessionária, não teve qualquer condição de impedir o desastre — o ônibus simplesmente não respondeu.
Enquanto a perícia tenta entender por que o sistema falhou, usuários e moradores da região ainda tentam digerir a cena, descrita por testemunhas como “um pesadelo em plena luz do dia”.