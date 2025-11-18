Há dez anos, no primeiro semestre de 2015, professoras e professores, liderados pela APEOESP, realizaram 92 dias de greve por valorização salarial e profissional, a segunda mais longa greve da rede estadual de ensino. Foi uma greve difícil, que enfrentou a intransigência do Governo do Estado e repressão policial, mas contou com amplo apoio e colocou o debate educacional no centro das preocupações da sociedade paulista, com repercussões nacionais.

Vivíamos um clima pré-golpe, que acabou se concretizando em 2016, com a ilegal e autoritária retirada da presidenta Dilma do Governo Federal. Um clima que propiciou o aprofundamento de ataques aos serviços públicos e a direitos sociais em diversos estados, inclusive no estado de São Paulo.

Na sequência de nossa greve, considerando o apoio de diferentes segmentos sociais ao nosso movimento, como presidenta da APEOESP tomei a iniciativa de reunir entidades e movimentos sociais em um organismo a qual denominamos de “Grito Pela Educação Pública de Qualidade no Estado de São Paulo”. Quase ao mesmo tempo, no mês de setembro daquele ano, o então secretário estadual da Educação, Herman Woorvald, anunciou um plano para dividir 750 escolas estaduais e fechar outras 93. Inaceitável. Estudantes seriam transferidos para unidades escolares em outros bairros e até cidades e não poderíamos tolerar fechamento de escolas, considerando que existe demanda e que milhões de jovens e adultos ainda não conseguiram concluir seus estudos, situação que, infelizmente, permanece.