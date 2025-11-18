O feriado de 15 de novembro é uma das datas mais significativas da nossa história. Neste dia, em 1889, o Brasil deu um passo decisivo rumo à consolidação de sua identidade como nação independente e moderna: proclamou-se a República. Mais do que a simples substituição de um regime político, o ato simbolizou a busca de um novo projeto de país, baseado na liberdade, na participação cidadã e na construção de instituições voltadas ao interesse coletivo.
A Proclamação da República encerrou o período imperial e inaugurou uma nova etapa de organização do Estado brasileiro. Sob a liderança de Marechal Deodoro da Fonseca, o movimento republicano foi resultado de um processo que vinha amadurecendo há décadas, impulsionado por ideias de autonomia, progresso e justiça social. Ainda que o episódio em si tenha sido breve, suas consequências transformaram profundamente nossa história como nação, com impactos na política e na sociedade.
Mais do que celebrar um evento histórico, o feriado de 15 de novembro nos convida à reflexão. Ser republicano é acreditar no poder da coletividade, na força das instituições e na responsabilidade de cada cidadão com o destino de sua pátria. A República, afinal, só existe de fato quando o povo participa, quando o Estado age com transparência e quando a política é instrumento de desenvolvimento social.
Em um momento em que o Brasil enfrenta tantos desafios, é fundamental resgatar o verdadeiro sentido dessa data. A Proclamação da República não foi apenas um rompimento com o passado, mas um chamado à construção de um futuro melhor, um país de oportunidades, com justiça e igualdade, onde os valores democráticos estejam acima dos interesses individuais. Essa é uma mensagem que permanece atual e urgente.
Como representante de Piracicaba e do Estado de São Paulo, acredito que fortalecer o espírito republicano é também fortalecer a democracia. Isso significa trabalhar por um governo mais eficiente, por políticas públicas que cheguem a quem mais precisa e por uma sociedade que respeite as diferenças, mas que não abra mão dos seus princípios cristãos. A República que sonhamos é aquela que garante dignidade e liberdade para todos os brasileiros, respeito as famílias e a nossas tradições.
O 15 de novembro também nos lembra que a política, quando exercida com ética e compromisso, é o caminho legítimo para promover mudanças reais. Devemos valorizar o debate de ideias, o voto consciente e o respeito às leis, pilares de uma sociedade republicana. Cada cidadão, ao cumprir seus deveres e exigir seus direitos, contribui para manter viva a essência da República que conquistamos há mais de um século.
Piracicaba, cidade que tanto amo e represento com orgulho, é exemplo de engajamento cívico e de participação da sociedade civil organizada. Nosso povo entende o valor dos princípios republicanos e demonstra, com trabalho e solidariedade, que o verdadeiro progresso nasce da união e do respeito mútuo. Que nesse momento nos inspiremos em renovar o compromisso com o Brasil, com nossas comunidades e com o bem comum.
Que esse momento sirva não apenas para lembrarmos o passado, mas para reafirmarmos nossa confiança no futuro. O ideal republicano continua vivo em cada gesto de cidadania, em cada ação voltada ao próximo e em cada esforço por um país mais justo e plenamente livre. É hora reafirmarmos a nossa fé no Brasil, um país de todos e que deve, sempre, caminhar em direção à esperança e à prosperidade, com respeito’ as famílias e aos cidadãos de bem.
Alex Madureira é Deputado Estadual na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo.