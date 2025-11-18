O feriado de 15 de novembro é uma das datas mais significativas da nossa história. Neste dia, em 1889, o Brasil deu um passo decisivo rumo à consolidação de sua identidade como nação independente e moderna: proclamou-se a República. Mais do que a simples substituição de um regime político, o ato simbolizou a busca de um novo projeto de país, baseado na liberdade, na participação cidadã e na construção de instituições voltadas ao interesse coletivo.

A Proclamação da República encerrou o período imperial e inaugurou uma nova etapa de organização do Estado brasileiro. Sob a liderança de Marechal Deodoro da Fonseca, o movimento republicano foi resultado de um processo que vinha amadurecendo há décadas, impulsionado por ideias de autonomia, progresso e justiça social. Ainda que o episódio em si tenha sido breve, suas consequências transformaram profundamente nossa história como nação, com impactos na política e na sociedade.

Mais do que celebrar um evento histórico, o feriado de 15 de novembro nos convida à reflexão. Ser republicano é acreditar no poder da coletividade, na força das instituições e na responsabilidade de cada cidadão com o destino de sua pátria. A República, afinal, só existe de fato quando o povo participa, quando o Estado age com transparência e quando a política é instrumento de desenvolvimento social.