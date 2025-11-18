Quando abrimos nossos corações às emoções positivas, nos permitimos descobrir e desenvolver novas habilidades, novas perspectivas e novas maneiras de ser. A beleza das emoções se encontra no fato de que são altamente individuais, pois cada um interpreta a vida de um jeito particular e esta interpretação vem de como fomos criados, ou seja, como nossos pais encaravam os desafios na vida, como eles agiam, com muito peso ou com muita leveza? Entende isso?

As emoções positivas lançam luz sobre coisas que estão correndo particularmente bem para nós. Quando nos sentimos mais felizes e satisfeitos com nossa vida, nos tornamos mais compassivos e temos mais para oferecer aos outros. Vivenciar emoções positivas mudam a maneira como vemos o mundo, como nós pensamos e como agimos.

Temos em nós a força para descobrir o que nos inspira, nos faz rir, ou o que nos dá esperança e cultivar essas emoções. Segundo algumas pesquisas, a positividade abre nossa mente e nosso coração e nos torna mais receptivos e criativos. Aumenta nossa capacidade de enxergar novas possibilidades e produzir nossos próprios recursos pessoais e sociais, desenvolver novas competências e atitudes, construir novos relacionamentos e adquirir mais conhecimento.

A positividade muda também a forma como interagimos com as outras pessoas, pois pensamos mais no coletivo e menos no EU e quando nos sentimos bem, somos mais gentis, mais tolerantes e mais resilientes. Quanto mais emoções positivas a gente experencia maior é a nossa capacidade de superarmos momentos difíceis. Mas e as emoções negativas? Não conseguimos evitar que situações desagradáveis aconteçam em nossas vidas, mas podemos mudar a forma como lidamos com esta emoção. Pessoas otimistas acreditam em suas atitudes, buscam estilos de vida mais saudáveis e agem para evitar problemas, enquanto que as pessimistas se colocam em uma posição de impotência, passividade e vitimização. Você conhece alguém assim?

Pessoas otimistas tem um alto grau de gratidão pela vida e isto as potencializa a serem pessoas com maiores possibilidades. As empresas estão buscando cada vez mais colaboradores que tenham inteligência emocional e não apenas graduações e especializações.

Certo dia fui fazer meu cabelo e o clima do salão era tão legal e divertido que comentei com o proprietário que trabalhar ali deveria ser uma delícia e para minha surpresa a resposta dele foi que ele não contratava ninguém por experiência, mas por positividade. Isto mesmo ele busca sempre durante a entrevista entender mais sobre a personalidade da pessoa e só contrata pessoas felizes. E confesso que isto ficou na minha cabeça. Eu leio muito sobre positividade, inteligência emocional, já fiz vários cursos e especializações, mas na prática e na simplicidade da aplicabilidade isto me surpreendeu. Eu, como cliente adoro estar ali e me contaminar com a alegria daquelas pessoas, tenho vontade de voltar, não pela gentileza, requisito que deve ser obrigatório com quem lida com o público, mas pelo alto astral.