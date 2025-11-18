Temos em nós a força para descobrir o que nos inspira, nos faz rir, ou o que nos dá esperança e cultivar essas emoções. Segundo algumas pesquisas, a positividade abre nossa mente e nosso coração e nos torna mais receptivos e criativos. Aumenta nossa capacidade de enxergar novas possibilidades e produzir nossos próprios recursos pessoais e sociais, desenvolver novas competências e atitudes, construir novos relacionamentos e adquirir mais conhecimento.
As emoções positivas lançam luz sobre coisas que estão correndo particularmente bem para nós. Quando nos sentimos mais felizes e satisfeitos com nossa vida, nos tornamos mais compassivos e temos mais para oferecer aos outros. Vivenciar emoções positivas mudam a maneira como vemos o mundo, como nós pensamos e como agimos.
Quando abrimos nossos corações às emoções positivas, nos permitimos descobrir e desenvolver novas habilidades, novas perspectivas e novas maneiras de ser. A beleza das emoções se encontra no fato de que são altamente individuais, pois cada um interpreta a vida de um jeito particular e esta interpretação vem de como fomos criados, ou seja, como nossos pais encaravam os desafios na vida, como eles agiam, com muito peso ou com muita leveza? Entende isso?
A positividade muda também a forma como interagimos com as outras pessoas, pois pensamos mais no coletivo e menos no EU e quando nos sentimos bem, somos mais gentis, mais tolerantes e mais resilientes. Quanto mais emoções positivas a gente experencia maior é a nossa capacidade de superarmos momentos difíceis. Mas e as emoções negativas? Não conseguimos evitar que situações desagradáveis aconteçam em nossas vidas, mas podemos mudar a forma como lidamos com esta emoção. Pessoas otimistas acreditam em suas atitudes, buscam estilos de vida mais saudáveis e agem para evitar problemas, enquanto que as pessimistas se colocam em uma posição de impotência, passividade e vitimização. Você conhece alguém assim?
Pessoas otimistas tem um alto grau de gratidão pela vida e isto as potencializa a serem pessoas com maiores possibilidades. As empresas estão buscando cada vez mais colaboradores que tenham inteligência emocional e não apenas graduações e especializações.
Certo dia fui fazer meu cabelo e o clima do salão era tão legal e divertido que comentei com o proprietário que trabalhar ali deveria ser uma delícia e para minha surpresa a resposta dele foi que ele não contratava ninguém por experiência, mas por positividade. Isto mesmo ele busca sempre durante a entrevista entender mais sobre a personalidade da pessoa e só contrata pessoas felizes. E confesso que isto ficou na minha cabeça. Eu leio muito sobre positividade, inteligência emocional, já fiz vários cursos e especializações, mas na prática e na simplicidade da aplicabilidade isto me surpreendeu. Eu, como cliente adoro estar ali e me contaminar com a alegria daquelas pessoas, tenho vontade de voltar, não pela gentileza, requisito que deve ser obrigatório com quem lida com o público, mas pelo alto astral.
Na sua empresa ou para trabalhar na sua casa, você também contrata apenas pessoas alegres?
Entenda bem o que vou falar, você é o produto das cinco pessoas que você mais convive e se estas pessoas forem pessoas negativas, fofoqueiras, reclamonas, pesadas, amargas e raivosas, você será contaminado, com toda certeza e se tornará tão ou mais amarga e negativa do que elas. O ambiente influencia na sua forma de pensar, sentir e agir. Quando você convive com este tipo de pessoa, você se priva de ter um emocional mais equilibrado e de ser uma pessoa mais alegre, positiva e grata.
Sorrisos são altamente contagiantes, mas lágrimas também. Reflita sobre que tipo de pessoa é você e quem são as cinco pessoas que você mais convive?
Com carinho, Fabiane Fischer.
Fabiane Fischer é especialista na recuperação de dependentes químicos, abusos e compulsões.