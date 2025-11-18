O jovem atleta Davi Bezerra, representante da equipe AGOP (Associação de Ginástica Olímpica Piracicabana)/Pira Olímpica, obteve um desempenho com três medalhas nos Jogos Escolares Brasileiros (JEBS), a maior competição escolar do país, realizada na semana passada em Uberlândia, Minas Gerais.
Davi, de 14 anos, conquistou a medalha de prata nas provas de salto e solo. Além disso, ele integrou a Seleção Paulista que assegurou a medalha de bronze na disputa por equipes da competição nacional.
O atleta segue os passos do ginasta piracicabano Diogo Soares, finalista olímpico e que foi revelado pelo Programa Desporto de Base (PDB), iniciativa da Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Atividades Motoras.
Davi iniciou na Ginástica Artística aos sete anos. Em sua trajetória, o ginasta já deteve o recorde de medalhas em uma única edição do Campeonato Brasileiro, somando sete pódios no total. Desde 2024, ele compõe a equipe de Piracicaba em competições anuais, como os Jogos Regionais e os Jogos Abertos do Interior.
O treinador da equipe, Daniel Biscalchin, destacou o potencial do atleta: "Com dedicação e esforço, tem tudo para seguir trilhando o caminho dos resultados positivos."
Ginástica piracicabana em destaque
O desempenho da ginástica artística do Brasil, impulsionado por nomes como o piracicabano Diogo Soares e a campeã olímpica Rebeca Andrade, tem refletido no aumento do interesse pela modalidade em Piracicaba.
A Pira Olímpica, centro de treinamento que formou Diogo Soares e onde Davi Bezerra treina atualmente, registrou um aumento de 30% no número de matrículas no ano passado, indicando um crescimento da adesão de crianças ao esporte na cidade.
Nos Jogos da Juventude de 2025, Piracicaba também foi destaque na ginástica individual com Léo Xavier Salomão, de apenas 10 anos, que ficou com a medalha de bronze no cavalo com alças. Por equipes, o município terminou na sexta colocação