Davi, de 14 anos, conquistou a medalha de prata nas provas de salto e solo. Além disso, ele integrou a Seleção Paulista que assegurou a medalha de bronze na disputa por equipes da competição nacional.

O jovem atleta Davi Bezerra, representante da equipe AGOP (Associação de Ginástica Olímpica Piracicabana)/Pira Olímpica, obteve um desempenho com três medalhas nos Jogos Escolares Brasileiros (JEBS), a maior competição escolar do país, realizada na semana passada em Uberlândia, Minas Gerais.

O atleta segue os passos do ginasta piracicabano Diogo Soares, finalista olímpico e que foi revelado pelo Programa Desporto de Base (PDB), iniciativa da Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Atividades Motoras.

Davi iniciou na Ginástica Artística aos sete anos. Em sua trajetória, o ginasta já deteve o recorde de medalhas em uma única edição do Campeonato Brasileiro, somando sete pódios no total. Desde 2024, ele compõe a equipe de Piracicaba em competições anuais, como os Jogos Regionais e os Jogos Abertos do Interior.

O treinador da equipe, Daniel Biscalchin, destacou o potencial do atleta: "Com dedicação e esforço, tem tudo para seguir trilhando o caminho dos resultados positivos."

Ginástica piracicabana em destaque

O desempenho da ginástica artística do Brasil, impulsionado por nomes como o piracicabano Diogo Soares e a campeã olímpica Rebeca Andrade, tem refletido no aumento do interesse pela modalidade em Piracicaba.

A Pira Olímpica, centro de treinamento que formou Diogo Soares e onde Davi Bezerra treina atualmente, registrou um aumento de 30% no número de matrículas no ano passado, indicando um crescimento da adesão de crianças ao esporte na cidade.