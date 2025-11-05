Uma alimentação com maior presença de vegetais está associada à manutenção da saúde cardiovascular. Esses alimentos fornecem fibras, vitaminas e compostos que contribuem para a regulação da pressão arterial, para a integridade das artérias e para a redução de processos inflamatórios.
Especialistas afirmam que a escolha dos vegetais e o modo de preparo influenciam diretamente nos benefícios observados. Cada grupo de hortaliças atua em funções específicas relacionadas ao sistema circulatório.
Folhas verdes participam da regulação da pressão arterial, enquanto legumes com pigmentação intensa colaboram para a circulação. As crucíferas, como brócolis e couve, contêm substâncias envolvidas em processos que reduzem inflamações internas. O consumo combinado desses grupos amplia a oferta de compostos importantes para o coração.
Vegetais mais associados à saúde do coração
Espinafre, rúcula, couve, acelga e brócolis estão entre os alimentos mais citados por especialistas por fornecerem nutrientes relevantes para a circulação e para o controle da pressão arterial. Folhas verde-escuras participam de mecanismos que ajudam o organismo a lidar com excesso de sódio, fator que influencia quadros de hipertensão.
O brócolis, representante das crucíferas, contém substâncias relacionadas a processos que reduzem inflamações no endotélio, tecido que reveste vasos sanguíneos. Esses vegetais também apresentam baixa densidade calórica, característica que favorece estratégias de manutenção do peso, aspecto importante para a saúde cardiovascular.
Nutrientes envolvidos na proteção cardíaca
Além de vitaminas, minerais e fibras, esses vegetais oferecem nitratos naturais, presentes em folhas e na beterraba. Esses compostos são utilizados pelo organismo na produção de óxido nítrico, molécula que auxilia na dilatação dos vasos e na fluidez do fluxo sanguíneo.
Eles também contêm antioxidantes, como carotenoides e flavonoides, substâncias que reduzem a ação de radicais livres e preservam estruturas internas, incluindo células que revestem os vasos. Já compostos típicos das crucíferas, como o sulforafano, participam de processos que controlam inflamações de baixo grau associadas a condições cardiovasculares.
Combinação de diferentes grupos potencializa benefícios
A alternância de tipos de vegetais ao longo da semana proporciona maior diversidade de nutrientes e compostos bioativos. Essa variedade apoia funções complementares, como manutenção da elasticidade dos vasos e equilíbrio da pressão arterial.
A nutricionista Thays Pomini, de São Paulo, explica que combinações variadas ao longo do dia ou da semana oferecem resultados que não seriam alcançados com o consumo isolado de um único grupo de vegetais. A alternância também evita lacunas nutricionais decorrentes da repetição de alimentos semelhantes.
Importância do modo de preparo
O preparo adequado influencia a quantidade de compostos benéficos absorvidos pelo organismo. Exposição prolongada a temperaturas elevadas reduz nutrientes presentes principalmente nas folhas e nas crucíferas.
Métodos que utilizam menos calor preservam melhor essas substâncias. Cozinhar no vapor, refogar por curto período ou aquecer apenas até amaciar são formas de manutenção dos nutrientes. Para quem busca praticidade, versões higienizadas ou congeladas podem ser utilizadas, desde que o aquecimento seja breve.