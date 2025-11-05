Especialistas afirmam que a escolha dos vegetais e o modo de preparo influenciam diretamente nos benefícios observados. Cada grupo de hortaliças atua em funções específicas relacionadas ao sistema circulatório.

Uma alimentação com maior presença de vegetais está associada à manutenção da saúde cardiovascular. Esses alimentos fornecem fibras, vitaminas e compostos que contribuem para a regulação da pressão arterial, para a integridade das artérias e para a redução de processos inflamatórios.

Folhas verdes participam da regulação da pressão arterial, enquanto legumes com pigmentação intensa colaboram para a circulação. As crucíferas, como brócolis e couve, contêm substâncias envolvidas em processos que reduzem inflamações internas. O consumo combinado desses grupos amplia a oferta de compostos importantes para o coração.

Vegetais mais associados à saúde do coração

Espinafre, rúcula, couve, acelga e brócolis estão entre os alimentos mais citados por especialistas por fornecerem nutrientes relevantes para a circulação e para o controle da pressão arterial. Folhas verde-escuras participam de mecanismos que ajudam o organismo a lidar com excesso de sódio, fator que influencia quadros de hipertensão.

O brócolis, representante das crucíferas, contém substâncias relacionadas a processos que reduzem inflamações no endotélio, tecido que reveste vasos sanguíneos. Esses vegetais também apresentam baixa densidade calórica, característica que favorece estratégias de manutenção do peso, aspecto importante para a saúde cardiovascular.

Nutrientes envolvidos na proteção cardíaca