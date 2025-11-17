O XV de Piracicaba deu continuidade à montagem de seu elenco para a temporada de 2026, com foco na manutenção dos jogadores que conquistaram a Copa Paulista. O clube oficializou a renovação do contrato do zagueiro Almir Luan. O jogador foi um dos principais nomes na campanha vitoriosa da Copa Paulista, tendo marcado o gol que garantiu o título na partida final.

O título garantiu ao clube uma vaga na Série D do Campeonato Brasileiro de 2026. A permanência do defensor reforça a estratégia da diretoria do XV de priorizar o elenco campeão, em busca dos acessos no ano que vem.