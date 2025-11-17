O XV de Piracicaba deu continuidade à montagem de seu elenco para a temporada de 2026, com foco na manutenção dos jogadores que conquistaram a Copa Paulista. O clube oficializou a renovação do contrato do zagueiro Almir Luan. O jogador foi um dos principais nomes na campanha vitoriosa da Copa Paulista, tendo marcado o gol que garantiu o título na partida final.
O título garantiu ao clube uma vaga na Série D do Campeonato Brasileiro de 2026. A permanência do defensor reforça a estratégia da diretoria do XV de priorizar o elenco campeão, em busca dos acessos no ano que vem.
O planejamento estabelecido visa manter o grupo que alcançou o tricampeonato da Copa Paulista em 2025, valorizando os atletas adaptados ao método de trabalho do técnico Moisés Egert e buscando evitar grandes alterações.
Além de Luan, o Nhô Quim já havia anunciado a ampliação de contrato de outros atletas, como o zagueiro Luís Felipe, os volantes Djavan e Iago, o meio-campista Gustavo Hebling e o atacante Paulo Marcelo. Na semana anterior, o clube também oficializou as renovações de Erik Bessa e Messias.
Início da preparação e calendário
O elenco do Alvinegro Piracicabano retornou aos trabalhos nesta segunda-feira (17), iniciando a preparação para os dois campeonatos que disputará em 2026: o Campeonato Paulista da Série A2 e o Campeonato Brasileiro da Série D.
O calendário das competições prevê que a primeira fase da Paulista Série A2 ocorra de 11 de janeiro a 8 de março, com os quadrangulares entre 15 de março e 15 de abril. As semifinais estão agendadas para 22 e 29 de abril, e as duas partidas finais serão em 6 e 13 de maio.
O início da competição nacional, o Brasileiro Série D, está marcado para 5 de abril.
Novo fornecedor de uniforme
Na última semana, a diretoria do XV de Piracicaba anunciou que a Kappa será a nova patrocinadora da equipe na próxima temporada. No último sábado (15), data de aniversário do clube, foi o lançamento da nova camisa I para o ano que vem. O novo uniforme já está disponível no site oficial do XV e pode ser adquirido por R$259,90.