O elenco do XV de Piracicaba retorna nesta segunda-feira (17) do período de recesso após a conquista da Copa Paulista de Futebol. O clube recomeça o trabalho visando ao Campeonato Paulista da Série A2, em busca do sonhado acesso. A primeira fase da competição estadual vai de 11 de janeiro a 8 de março. Já os jogos dos quadrangulares acontecem entre 15 de março e 15 de abril. As semifinais estão previstas para 22 e 29 de abril e as duas finais para 6 e 13 de maio.

Na primeira fase, os 16 times se enfrentam em turno único, com os dois últimos sendo rebaixados para a Série A3. Os oito melhores avançam para a fase quadrangular, com dois grupos com quatro times e jogos de ida e volta. As chaves terão as seguintes formações: 1º, 3º, 6º e 8º e 2º, 4º, 5º e 7º.

Os dois primeiros de cada grupo vão para as semifinais (1º x 4º e 2º x 3º) e apenas os finalistas sobem para o Paulistão de 2027. O critério de desempate será a melhor campanha geral.