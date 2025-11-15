O elenco do XV de Piracicaba retorna nesta segunda-feira (17) do período de recesso após a conquista da Copa Paulista de Futebol. O clube recomeça o trabalho visando ao Campeonato Paulista da Série A2, em busca do sonhado acesso. A primeira fase da competição estadual vai de 11 de janeiro a 8 de março. Já os jogos dos quadrangulares acontecem entre 15 de março e 15 de abril. As semifinais estão previstas para 22 e 29 de abril e as duas finais para 6 e 13 de maio.
Na primeira fase, os 16 times se enfrentam em turno único, com os dois últimos sendo rebaixados para a Série A3. Os oito melhores avançam para a fase quadrangular, com dois grupos com quatro times e jogos de ida e volta. As chaves terão as seguintes formações: 1º, 3º, 6º e 8º e 2º, 4º, 5º e 7º.
Os dois primeiros de cada grupo vão para as semifinais (1º x 4º e 2º x 3º) e apenas os finalistas sobem para o Paulistão de 2027. O critério de desempate será a melhor campanha geral.
Veja os 16 clubes da Série A2 de 2026 em ordem alfabética: Água Santa, Ferroviária, Grêmio Prudente, Inter de Limeira, Ituano, Juventus, Linense, Monte Azul, Oeste, Santo André, São Bento, São José, Sertãozinho, Taubaté, Votuporanguense e XV de Piracicaba.
A Série A2 tem cinco clubes com calendário nacional, que precisarão mesclar as duas competições. A Ferroviária estará na Série B, prevista para começar em 21 de março (o clube ainda corre risco de cair), Inter de Limeira e Ituano estão na Série C, com início previsto para 4 de abril, e Água Santa e XV de Piracicaba estão na Série D, marcada para começar em 5 de abril.
VAI E VEM
Com contratos expirados ou válidos até o fim desta temporada, após conversas entre as partes envolvidas, não continuarão no Nhô Quim: os goleiros Carlão e Reynaldo; o lateral-direito Michel (retorna de empréstimo ao Gama); o zagueiro Gabriel Vidal (retorna de empréstimo ao Água Santa); o volante Fraga; e os atacantes Anderson Magrão, Anthony, Natan e Rodrigo Carioca.
Há ainda jogadores com vínculos mais longos em vigência e outros que discutem possíveis renovações. Os goleiros Gabriel Abreu (está defendendo a equipe Sub-20), Gabriel Coutinho e Pedro Gaiotti, os laterais-esquerdo Gabriel Augusto e João Victor, o zagueiro Luiz Gustavo, o volante Carlos Manuel, os meio-campistas Matheus Carvalho e Serginho e os atacantes David Ribeiro, Gustavo e Léo Santos são exemplos de atletas que têm contratos válidos por um período maior.