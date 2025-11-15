O Jornal de Piracicaba e a Gazeta e o publicaram a nota em 15 de novembro de 1913: “Será inaugurado hoje, nesta cidade, mais um clube de foot-ball, intitulado 15 de Novembro”. Nascia o time que viraria a paixão dos piracicabanos e que viria a ter “a maior torcida do interior do Estado de São Paulo”, segundo narra o site oficial do XV de Novembro.

A data oficial de fundação é 15 de novembro de 1913. A história do esporte em Piracicaba começa em 1903, com a fundação do Club Sportivo Piracicaba, onde os associados realizavam corridas na antiga Raia do Salto e praticavam futebol com material vindo da Inglaterra.

Alguns anos depois, na década de 10, funcionários de uma marcenaria aproveitavam o horário de almoço para se divertirem, jogando futebol com uma bola feita de meia. Eles jogavam no quintal, no mesmo espaço onde as mulheres costumam pendurar as roupas no varal.