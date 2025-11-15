O Jornal de Piracicaba e a Gazeta e o publicaram a nota em 15 de novembro de 1913: “Será inaugurado hoje, nesta cidade, mais um clube de foot-ball, intitulado 15 de Novembro”. Nascia o time que viraria a paixão dos piracicabanos e que viria a ter “a maior torcida do interior do Estado de São Paulo”, segundo narra o site oficial do XV de Novembro.
A data oficial de fundação é 15 de novembro de 1913. A história do esporte em Piracicaba começa em 1903, com a fundação do Club Sportivo Piracicaba, onde os associados realizavam corridas na antiga Raia do Salto e praticavam futebol com material vindo da Inglaterra.
Alguns anos depois, na década de 10, funcionários de uma marcenaria aproveitavam o horário de almoço para se divertirem, jogando futebol com uma bola feita de meia. Eles jogavam no quintal, no mesmo espaço onde as mulheres costumam pendurar as roupas no varal.
Só que, muitas vezes, a bola batia no tecido e acabava sujando a roupa outra vez, causando um desconforto com as mulheres. Com isso, os empregados, que deram à equipe o nome de 12 de Outubro, passaram a realizar as partidas na Rua Regente Feijó. O que antes era um pasto, eles transformaram em um campo, que se tornaria o primeiro do XV de Piracicaba.
Nessa mesma época, havia outro grupo de apaixonados por futebol na cidade: o Esporte Clube Vergueirense, pertencente à família Pousa. Os dois times realizavam partidas entre si. Mas a amizade entre ambos e a paixão pelo esporte falaram mais alto. Da união entre 12 de Outubro, da família Guerrini, e Vergueirense, nascia o Esporte Clube XV de Novembro de Piracicaba.
TAÇAS
Ao longo de mais de 100 anos, o Alvinegro colecionou inúmeros títulos, com destaque para o Campeonato Brasileiro da Série C, em 1995. É o atual tricampeão da Copa Paulista (2016, 2022 e 2025) e tem cinco conquistas da Série A2 do Campeonato Paulista (1947, 1948, 1967, 1983 e 2011). Foi pioneiro da Lei do Acesso (1948) e ainda vice-campeão do Paulistão de 1976.
AS CONQUISTAS
Campeonato Brasileiro Série C: 1995
Copa Paulista: 2016, 2022 e 2025
Campeonato Paulista Série A2: 1947, 1948, 1967, 1983 e 2011
Outros títulos importantes
Torneio Início da Federação Paulista de Futebol: 1949 e 1967
Torneio Incentivo José Ermírio de Moraes Filho: 1976
Troféu Ricardo Teixeira: 1990
Torneio Ray-O-Vac (FPF): 1984