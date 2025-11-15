Piracicaba está em festa. Símbolo icônico da nossa cidade, o XV de Novembro completa, neste sábado (15), 112 anos de uma linda história de lutas e glórias. Desde o seu início, em 1913, passando pelas conquistas do basquete até chegar ao futebol, o Alvinegro se confunde com a própria Noiva da Colina. É a marca de um povo que ama e vive a paixão pelo Nhô Quim.

Para comemorar a data, este sábado será marcado por muitos eventos, sendo que a principal concentração será no Largo dos Pescadores, na região central, a partir das 15h15. Além disso, o torcedor irá desfilar com orgulho pelos quatro cantos de Piracicaba, ao longo do dia, com a camisa zebrada do atual tricampeão da Copa Paulista de Futebol.

Afinal, o torcedor alvinegro é assim mesmo, conhecido por sua devoção e fanatismo. “Tirando minha família, o XV é tudo em minha vida; é o responsável pelo meu humor durante a semana, é o que faz eu gritar de alegria ou chorar... eu não me vejo sem o XV de Piracicaba em minha vida”, conta o vendedor Vitor Pulz, de 31 anos e morador na Nova Pompeia.