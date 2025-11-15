Piracicaba está em festa. Símbolo icônico da nossa cidade, o XV de Novembro completa, neste sábado (15), 112 anos de uma linda história de lutas e glórias. Desde o seu início, em 1913, passando pelas conquistas do basquete até chegar ao futebol, o Alvinegro se confunde com a própria Noiva da Colina. É a marca de um povo que ama e vive a paixão pelo Nhô Quim.
Para comemorar a data, este sábado será marcado por muitos eventos, sendo que a principal concentração será no Largo dos Pescadores, na região central, a partir das 15h15. Além disso, o torcedor irá desfilar com orgulho pelos quatro cantos de Piracicaba, ao longo do dia, com a camisa zebrada do atual tricampeão da Copa Paulista de Futebol.
Afinal, o torcedor alvinegro é assim mesmo, conhecido por sua devoção e fanatismo. “Tirando minha família, o XV é tudo em minha vida; é o responsável pelo meu humor durante a semana, é o que faz eu gritar de alegria ou chorar... eu não me vejo sem o XV de Piracicaba em minha vida”, conta o vendedor Vitor Pulz, de 31 anos e morador na Nova Pompeia.
Pulz, como é mais conhecido na arquibancada, começou a ir ao Barão da Serra Negra ainda muito novo, com seu avô. “Desde quando me conheço por gente eu sou quinzista. Mas, como eu gosto de falar, eu não acompanho o XV, eu vivo o XV; comecei a viver o XV de 2008 para 2009. De lá para cá não parei mais”, declarou Pulz.
O torcedor contou que a emoção mais marcante foi o recente título da Copa Paulista. “Foi um campeonato que só não consegui ir para um jogo, que foi em Araçatuba devido ao serviço. Mas, nos outros, eu pude ir e acho que foi isso que mais me marcou, ver a evolução do time do primeiro jogo até o título.”
“Viver esse título foi sensacional para mim. Ninguém merecia mais do que nós. E ainda levantar o troféu do jeito que foi, no último lance, no gol da Moraes (Rua Moraes Barros), com estádio cheio... vai ficar marcado para o resto da minha vida”, completou, emocionado.
O presidente Matheus Bonassi afirmou ao JP que “celebrar 112 anos com um título, com anúncio de fornecedor esportivo novo e com o resgate do torcedor é muito bom”. Sobre o planejamento, ele disse que a meta era para que o XV pudesse estar na Série B em 10 anos, “mas acredito que o prazo pode ser encurtado”, contou o presidente, cujo mandato segue até outubro de 2026, mas, pelo estatuto, poderá concorrer à reeleição.
LARGO DOS PESCADORES
A programação oficial dos 112 anos do XV de Novembro será neste sábado, com início às 15h15, no Largo dos Pescadores, onde é realizada a Festa do Divino. A abertura oficial das comemorações terá a palavra do presidente Matheus Bonassi. A partir das 15h30, haverá um período de música com DJs convidados.
Uma hora depois, às 16h30, haverá um show ao vivo com o cantor Gabriel Allan; às 18h30, está programada uma apresentação da bateria da torcida; às 19h, está previsto o lançamento do novo uniforme para a temporada 2026; e, das 20h às 22h, a programação será finalizada com um show de “Nós e o Jair”.
Haverá ainda uma série de barracas à disposição do torcedor, com pastel, lanche de pernil, espeto, linguiça, todos preparados pela Irmandade do Divino. Cevada Pura será a bebida oficial do evento, além de refrigerante. Toda a programação será aberta ao público.
DIA DO TORCEDOR
“112 anos é algo muito marcante. É uma paixão de todo o piracicabano. A cidade se veste de preto e branco, quando a equipe vai bem. E graças a Deus, para coroar esses 112 anos, veio o título da Copa Paulista e uma vaga na Série D. Isso muda o patamar do XV”, explicou o vereador Felipe Gema.
Gema propôs recentemente na Câmara Municipal de Piracicaba o projeto do Dia do Torcedor Quinzista, aperfeiçoando um projeto antigo, de 2014, do então vereador e ex-presidente do clube, Luiz Beltrame. O Dia do Torcedor Quinzista, na verdade, é comemorado na primeira quinzena de novembro. Em algum dia deste período, há uma sessão solene de homenagens a torcedores ilustres e anônimos.