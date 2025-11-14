Atletas da nova geração do karatê de Piracicaba obtiveram destaque na Fase Final do Campeonato Brasileiro, evento promovido pela Confederação Brasileira de Karate (CBK). A competição foi realizada em João Pessoa/PB, entre 29 de outubro e 2 de novembro, reunindo 1.191 participantes de 25 estados e do Distrito Federal.
Duas jovens atletas de Piracicaba conquistaram a medalha de bronze. Donnata Teixeira Pires ficou com o bronze na categoria Kumite Sub-12 (até 47kg), e Valentina Carvalho também foi medalha de bronze na categoria Cadetes (14 e 15 anos), até 61kg. O desempenho reforça a continuidade do trabalho de formação esportiva no município, conforme observou o técnico Diego Spigolon.
Valentina também faz parte da Seleção Paulista de Karatê. No final de setembro a karateca conquistou o terceiro lugar nos Jogos Escolares Brasileiros. A competição, organizada pela Confederação Brasileira do Desporto Escolar (CBDE) e que mobiliza milhares de profissionais em Uberlândia, Minas Gerais.
Donnata Pires é treinada por Natália Brozulatto Spigolon, que integrou a comissão técnica da equipe Piracicaba/Sport Way/Dojo Kai no torneio. Valentina Carvalho é aluna do professor Gilson Everaldo Felipe, da Associação Dojo Kai, e complementa seu preparo de alto rendimento no Projeto Karatê Para Todos, da Associação Sport Way, sob a orientação de Diego e Natália Spigolon.
A Associação Sport Way, responsável pelas aulas gratuitas de formação esportiva por meio de chamamento público, oferece turmas divididas por faixa etária: dos 7 aos 11 anos e acima de 12 anos. As aulas de formação acontecem em dois locais. No Centro Comunitário do Jardim Primavera, as atividades são realizadas às segundas e quartas-feiras, das 18h às 19h para a faixa etária mais jovem e das 19h às 20h para a mais velha.
No Varejão Municipal do Santa Rosa, as aulas ocorrem às segundas e sextas-feiras, das 16h30 às 17h30 (7 a 11 anos) e das 17h30 às 18h30 (acima de 12 anos). Para os atletas de alto rendimento, com experiência prévia e graduação mínima de faixa verde, os treinamentos têm como base a Associação Sport Way e são realizados três vezes por semana: terças e quintas-feiras, das 14h30 às 16h; e aos sábados, das 8h às 9h30.