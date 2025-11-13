Minha geração, desde os primeiros anos escolares, foi seduzida pelos mistérios e segredos da Amazônia. E por sua inenarrável e quase assustadora monumentalidade. Livros, contos, fábulas descreviam maravilhas e horrores daquele que era considerado o “Inferno Verde”. Mitos do Curupira, do Boto Rosa, da Iara, do Uirapuru povoavam a imaginação do então “quase civilizado” Sudeste brasileiro.

Professores – pelo menos os nossos, salesianos – insistiam para aprendermos os nomes dos grandes rios e seus afluentes. E aumentavam-nos a curiosidade e o desejo de conhecê-los. O Amazonas, o Negro, o Japurá, o Solimões, o Madeira, o Tapajós... Criávamos fantasias, ao mesmo tempo apaixonados pela grandeza do Ciclo da Borracha e amargurados pelo triste desfecho de um dos mais notáveis momentos da história brasileira. Belém e Manaus estavam entre as principais cidades brasileira em desenvolvimento, modernismo, inovação. A floresta era a Hileia Amazônica, assim batizada pelo naturalista alemão Alexander Humboldt.

Acontecera a “Belle Époque” amazônica. Manaus – a história ainda registra – era conhecida como a Paris dos Trópicos. E a arquitetura das duas capitais ainda revela o esplendor vivido por Belém e Manaus. Seus teatros e mercados são revelações ainda vivas e notáveis de uma época de ouro do Norte brasileiro. Mas... O Brasil ainda vive de seus “mas” e “se”. Mas ingleses contrabandearam sementes das seringueiras plantando-as em terras de seu reino, em especial na Malásia. Ainda assim, o icônico Henry Ford criou a cidade da borracha na Amazônia, a “Fordlândia”. Tudo fracassou. Ficou-nos a imaginação: e “se” tivesse dado certo?