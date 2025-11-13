O fenômeno da falta de recursos pode ser o pretexto para a surdez das autoridades, fruto de um vendaval jurídico.

Piracicaba já ouviu muita coisa bonita: corais, violinos, pianos, assobios de sabiá e até discursos de campanha. Mas agora escuta algo desafinado: o anúncio de um leilão marcado para 13 de novembro de 2025, colocando à venda a sede da Escola de Música. Um ato jurídico de hasta pública. Mas quem conhece o lugar sabe que ali nunca morou a frieza da normalidade. Ali morou a música. E agora, ameaça-se despejá-la, como se fosse moradora sem fiador.

Falta de recursos é a desculpa preferida quando a cultura bate à porta. Autoridades alegam crise, orçamento apertado, surdez momentânea. Curioso: para tudo há ouvido atento, menos para piano e violino. O fenômeno não é novo. A cultura, no Brasil, sempre pegou senha no fim da fila. Quando sobra dinheiro, a prioridade é tapar buraco de rua, nunca o buraco musical da alma.

Mas é impossível falar da Escola de Música de Piracicaba sem falar do casal Mahle, verdadeiros mecenas dos feitos artísticos, plantou ali um jardim onde floresceram jovens músicos. Muitos talentos ali puderam crescer. O imóvel, projetado com cuidado, recebeu estudos de acústica e arquitetura. Foi projetada com amor: Nós que fizemos o melhor para o melhor cliente, a cultura.