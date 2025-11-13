As conquistas tiveram uma participação importante de Piracicaba. Guilherme Félix, ex-atleta e morador da cidade, atua atualmente como Analista de Desempenho da Seleção Brasileira de Taekwondo e esteve presente durante as lutas, auxiliando na preparação dos atletas.

No último sábado (8), o brasileiro Henrique Marques foi oficializado como novo líder dos rankings mundial e olímpico de Taekwondo na categoria até 80kg. O atleta, recém-coroado campeão mundial em Wuxi, na China, saltou da 7ª posição diretamente para o lugar mais alto da classificação geral. Além dele, o Brasil conquistou mais um ouro, com Maria Clara, e duas pratas, com Edival Pontes e Milena Titoneli.

Ao Jornal de Piracicaba, Félix comentou sobre a importância dos resultados para o país: “Fizemos história. Voltamos a conquistar o campeonato mundial após 20 anos, com a Maria Clara no primeiro dia de evento, e depois, no terceiro dia, tivemos o atleta Henrique Marques se tornando o primeiro campeão mundial masculino da história do Brasil. Além disso, também tivemos mais duas medalhas de prata, o que confirma que não conquistamos as medalhas com sorte, e sim, com trabalho”, afirmou.

O analista também explicou como é feito o trabalho individualmente com cada lutador: “Esse trabalho é sempre buscar o maior grau de refinamento possível, porque em uma competição de alto nível, aquele que aproveita as oportunidades no momento certo e mitiga os seus erros é o que chega. Tivemos reuniões com alguns atletas durante a temporada, sempre tenho um canal de comunicação aberto com os técnicos da seleção, mesmo não estando presente no dia a dia com eles, e na preparação final para o Mundial analisamos principalmente os pontos fortes dos nossos atletas brasileiros, pensando em realçá-los ainda mais nessa reta final”, disse.

“Foi importante a conquista e agora vamos com tudo para que este também seja o melhor ciclo olímpico da história do Taekwondo Brasileiro”, completou o profissional sobre o objetivo da medalha na próxima Olimpíada, em 2028.