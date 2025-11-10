Na tarde da última sexta-feira (7), o vereador Laércio Trevisan Jr. (PL) concedeu um voto de congratulações ao atleta Yuri Elias Neptune. A homenagem foi um reconhecimento pela conquista da medalha de ouro no Campeonato Mundial Universitário de Basquete – FISU World University Games Summer Rhine-Ruhr 2025, evento realizado na Alemanha. Na ocasião, o esportista foi representado por seu pai, o professor Nordal Neptune.

A honraria, que obteve aprovação do Plenário da Câmara Municipal de Piracicaba, expressa o reconhecimento público ao jovem atleta. Yuri integra a Seleção Brasileira Universitária de Basquete, que se sagrou campeã mundial após um longo período de 62 anos sem o título. Esse feito histórico foi registrado em 26 de julho de 2025. Naquela data, o Brasil superou os Estados Unidos por 94 a 88, após uma virada considerada épica na prorrogação. A equipe brasileira reverteu uma desvantagem de 26 pontos, assegurando um título inédito para o país.