Na tarde da última sexta-feira (7), o vereador Laércio Trevisan Jr. (PL) concedeu um voto de congratulações ao atleta Yuri Elias Neptune. A homenagem foi um reconhecimento pela conquista da medalha de ouro no Campeonato Mundial Universitário de Basquete – FISU World University Games Summer Rhine-Ruhr 2025, evento realizado na Alemanha. Na ocasião, o esportista foi representado por seu pai, o professor Nordal Neptune.
VEJA MAIS:
- Brasil é campeão mundial de Pararafting com time de Piracicaba
- XV anuncia Kappa como novo fornecedor esportivo para 2026
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
A honraria, que obteve aprovação do Plenário da Câmara Municipal de Piracicaba, expressa o reconhecimento público ao jovem atleta. Yuri integra a Seleção Brasileira Universitária de Basquete, que se sagrou campeã mundial após um longo período de 62 anos sem o título. Esse feito histórico foi registrado em 26 de julho de 2025. Naquela data, o Brasil superou os Estados Unidos por 94 a 88, após uma virada considerada épica na prorrogação. A equipe brasileira reverteu uma desvantagem de 26 pontos, assegurando um título inédito para o país.
O parlamentar Laércio Trevisan Jr. enfatizou o orgulho que a cidade de Piracicaba sente pela jornada do atleta. "Yuri Neptune é motivo de orgulho para Piracicaba. Sua dedicação, talento e espírito esportivo demonstram o potencial de nossos jovens quando há empenho e paixão pelo que realizam. Esta vitória é histórica e merece ser aplaudida", declarou o vereador.
A solenidade de homenagem contou com a presença do próprio atleta Yuri Elias Neptune, de seu pai, Nordahl Christian Neptune, e também de colegas de equipe que estiveram na Alemanha para a conquista. O evento foi permeado por emoção, gratidão e um forte sentimento de reconhecimento, refletindo o orgulho da cidade pelo êxito do esportista.