Estamos viajando a galope quando dizemos sobre o futuro da medicina e do movimento. A revolução das IAs não é um truque de laboratório; é o começo de um cuidado que enxerga cedo, previne melhor e personaliza o que fazemos com o próprio corpo. E isso importa porque as doenças que mais matam seguem dominadas por problemas cardiovasculares, cânceres e doenças respiratórias onde prevenção e diagnóstico precoce fazem toda a diferença

Nos hospitais, modelos validam imagens e cruzam dados clínicos, genômicos e de exames para detectar sinais invisíveis a olho humano. Em mamografia, ensaios em larga escala mostram aumento de detecção sem inflar falsos-positivos e com redução de carga de leitura, abrindo caminho para fluxos “um radiologista + IA”.

No coração do problema literalmente os algoritmos através da IA aprendem padrões sutis em ECGs e até em dispositivos de consumo. Nos últimos estudos da American Heart Association, pesquisadores apresentaram um modelo que identifica cardiopatias estruturais a partir do Apple Watch, sugerindo triagem em escala com o que já está no pulso das pessoas. Revisões recentes em fibrilação atrial reforçam que a IA melhora detecção, estratificação de risco e acompanhamento remoto.