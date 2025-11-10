Fui designado pela presidência da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento (CFOP) da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo como relator do Orçamento Estadual para o exercício de 2026 (Projeto de Lei nº 1036/2025). Recebo essa missão com um profundo senso de responsabilidade, pois o orçamento é o principal instrumento de planejamento e execução das políticas públicas do nosso Estado. Ele define não apenas números, mas prioridades. Não apenas despesas, mas o rumo do desenvolvimento paulista.
Ser relator do orçamento significa participar diretamente da definição de onde e como o dinheiro público será investido. Estamos falando dos recursos que chegarão às áreas que mais impactam a vida das pessoas: saúde, educação, segurança, infraestrutura, programas sociais, desenvolvimento regional e meio ambiente. Cada linha do orçamento carrega a expectativa de milhões de paulistas que confiam em um Estado eficiente, equilibrado e comprometido com resultados.
Em 2024, tive a honra de exercer a mesma função, como relator do Orçamento Estadual para o exercício de 2025. Uma experiência foi essencial para compreender com ainda mais profundidade a importância desse trabalho e a complexidade de equilibrar as demandas regionais com as limitações orçamentárias. Esse aprendizado reforça meu compromisso de atuar novamente com diálogo, técnica e sensibilidade, garantindo que cada recurso seja direcionado para onde ele pode gerar o maior impacto positivo na vida das pessoas.
A Assembleia Legislativa analisará a proposta orçamentária enviada pelo Governo do Estado. O Projeto de Lei nº 1036/2025 estabelece as diretrizes e valores que orientarão as ações de todas as secretarias e órgãos públicos em 2026. Cabe ao relator e à Comissão de Finanças garantir que esse planejamento reflita as reais necessidades da população e promova o desenvolvimento de todas as regiões, sem exceções.
Acredito que o processo orçamentário deve ser transparente e participativo. Pretendo conduzir esta relatoria com diálogo e responsabilidade, ouvindo os parlamentares, os representantes da sociedade civil e as lideranças regionais. O orçamento não é de um governo, mas de todo o povo paulista. Por isso, cada sugestão e cada emenda parlamentar serão analisadas com o compromisso de conciliar o equilíbrio fiscal com a sensibilidade social.
Vivemos um momento em que a boa gestão dos recursos públicos se tornou ainda mais essencial. São Paulo é o motor econômico do país, mas também carrega desafios proporcionais à sua grandeza. O orçamento de 2026 deve ser um instrumento para fortalecer políticas de inovação, estimular a geração de empregos, investir na mobilidade, valorizar a educação e garantir um sistema de saúde cada vez mais acessível e eficiente. O desenvolvimento sustentável e a responsabilidade com as contas públicas precisam caminhar juntos.
Esta relatoria é, para mim, mais uma oportunidade de contribuir de forma concreta com o futuro do nosso Estado. Tenho plena consciência de que cada decisão tomada no orçamento repercute no cotidiano de milhões de famílias. Nosso dever é assegurar que o dinheiro público retorne em forma de serviços de qualidade, infraestrutura adequada e oportunidades reais de crescimento.
Trabalharei novamente com empenho, seriedade e transparência para que o Orçamento de 2026 seja um reflexo da eficiência paulista, da justiça social e da visão de futuro que sempre caracterizou São Paulo.
O orçamento é, em última instância, o espelho das escolhas que fazemos como sociedade. E minha missão como relator é garantir que essas escolhas estejam à altura do potencial e da grandeza do nosso Estado.
Alex Madureira é Deputado Estadual na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo.