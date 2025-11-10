Fui designado pela presidência da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento (CFOP) da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo como relator do Orçamento Estadual para o exercício de 2026 (Projeto de Lei nº 1036/2025). Recebo essa missão com um profundo senso de responsabilidade, pois o orçamento é o principal instrumento de planejamento e execução das políticas públicas do nosso Estado. Ele define não apenas números, mas prioridades. Não apenas despesas, mas o rumo do desenvolvimento paulista.

Ser relator do orçamento significa participar diretamente da definição de onde e como o dinheiro público será investido. Estamos falando dos recursos que chegarão às áreas que mais impactam a vida das pessoas: saúde, educação, segurança, infraestrutura, programas sociais, desenvolvimento regional e meio ambiente. Cada linha do orçamento carrega a expectativa de milhões de paulistas que confiam em um Estado eficiente, equilibrado e comprometido com resultados.

Em 2024, tive a honra de exercer a mesma função, como relator do Orçamento Estadual para o exercício de 2025. Uma experiência foi essencial para compreender com ainda mais profundidade a importância desse trabalho e a complexidade de equilibrar as demandas regionais com as limitações orçamentárias. Esse aprendizado reforça meu compromisso de atuar novamente com diálogo, técnica e sensibilidade, garantindo que cada recurso seja direcionado para onde ele pode gerar o maior impacto positivo na vida das pessoas.