Esses dias vi uma frase que dizia: "Faça Terapia para saber lidar com quem não faz"... Nesse contexto, podemos concluir, então, que as duas partes envolvidas precisam de Terapia…

Independente de frases populares ou de pensamentos antagônicos, o fato é que, enquanto os conflitos se instalam e se desenvolvem em nossa mente, vamos perdendo qualidade de vida e adoecendo. Nosso cérebro é o órgão mais fascinante que existe e, mesmo com todo o avanço da neurociência, o ser humano ainda está longe de resolver questões psíquicas cruciais à sua existência.

Portanto, e de maneira consciente ou não, na tentativa de resolver ou minimizar conflitos internos, muitos buscam amigos, colegas, enfim, pessoas que lhes dê colo ou permissão moral para irem em frente com suas ilusões, caprichos, ou que lhes entenda; que assumam conjuntamente as consequências de seus atos, desastrados ou não. Porém, a situação apenas piora, pois ao invés de assumirem as consequências, elas simplesmente incentivam (e até sem maldade), a continuidade desse círculo vicioso e não dão nenhum sinal de ajuda efetiva no processo e nas consequências, que indubitavelmente virão. Um bom Profissional faz um papel bem diferente. Ele facilita a abertura, o desabafo e, de forma eficaz, conhece melhor o paciente e, assim, busca técnicas adequadas para as devidas transformações. E não existe padrão, pois cada ser é único e tem construção psíquica própria! Esse Profissional vai conduzir o processo para que, lá na raiz, o paciente encontre as causas (conscientes ou não), de seus desconfortos e, a partir daí, tudo seja corrigido e/ou organizado. O alicerce da cura é o autoconhecimento, base da “limpeza” ou do “ajuste” do que não está funcionando, ou está sendo a fonte de algum desvio, travamento ou problema, em vários âmbitos.