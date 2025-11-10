Esses dias vi uma frase que dizia: "Faça Terapia para saber lidar com quem não faz"... Nesse contexto, podemos concluir, então, que as duas partes envolvidas precisam de Terapia…
Independente de frases populares ou de pensamentos antagônicos, o fato é que, enquanto os conflitos se instalam e se desenvolvem em nossa mente, vamos perdendo qualidade de vida e adoecendo. Nosso cérebro é o órgão mais fascinante que existe e, mesmo com todo o avanço da neurociência, o ser humano ainda está longe de resolver questões psíquicas cruciais à sua existência.
Portanto, e de maneira consciente ou não, na tentativa de resolver ou minimizar conflitos internos, muitos buscam amigos, colegas, enfim, pessoas que lhes dê colo ou permissão moral para irem em frente com suas ilusões, caprichos, ou que lhes entenda; que assumam conjuntamente as consequências de seus atos, desastrados ou não. Porém, a situação apenas piora, pois ao invés de assumirem as consequências, elas simplesmente incentivam (e até sem maldade), a continuidade desse círculo vicioso e não dão nenhum sinal de ajuda efetiva no processo e nas consequências, que indubitavelmente virão. Um bom Profissional faz um papel bem diferente. Ele facilita a abertura, o desabafo e, de forma eficaz, conhece melhor o paciente e, assim, busca técnicas adequadas para as devidas transformações. E não existe padrão, pois cada ser é único e tem construção psíquica própria! Esse Profissional vai conduzir o processo para que, lá na raiz, o paciente encontre as causas (conscientes ou não), de seus desconfortos e, a partir daí, tudo seja corrigido e/ou organizado. O alicerce da cura é o autoconhecimento, base da “limpeza” ou do “ajuste” do que não está funcionando, ou está sendo a fonte de algum desvio, travamento ou problema, em vários âmbitos.
Quando recorremos a um amigo, colega ou familiar para desabafarmos ou tentarmos resolver algo, temos que ficar medindo as palavras e filtrando as informações, por mais que a pessoa seja próxima, uma vez que nunca saberemos o dia de amanhã. E mesmo assim, podemos ser submetidos às opiniões ou pontos de vistas baseados na história da pessoa que nos ouve, o que pode não servir para nós, porém, acabamos influenciados.
O maior agravante é que, de qualquer forma, essas pessoas podem não ter a proficiência necessária para conhecer o que realmente precisa ser conhecido ou agir eficazmente sobre isso. Desabafar até ajuda, mas somente isso não resolve!
Num processo de Terapia, o foco não está nos sintomas e sim nas causas e é fundamental esclarecer que o empenho, a dedicação e a perseverança do paciente são itens determinantes para os resultados, uma vez que o tratamento pode não ser rápido, mas eles (os resultados) são duradouros e consistentes.
Portanto, em primeiro lugar é preciso que haja mais conhecimento e divulgação sobre este tema. Os índices de aumento nas doenças emocionais, infelicidade e suicídios mostram essa necessidade. A Terapia é indicada para pessoas com doenças mentais, transtornos, dependências, pessoas com dificuldades em lidar com conflitos internos ou que estejam passando por sofrimento psíquico; com dificuldades em relacionamentos ou no gerenciamento das próprias emoções, bem como pessoas que buscam desenvolvimento pessoal e, consequentemente, profissional.
Júnior Ometto é doutor em psicanálise e professor universitário.