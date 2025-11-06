Com este resultado, o representante da Liga Desportiva Piracicabana construiu uma vantagem na disputa promovida pela Federação Paulista de Futebol. A equipe agora depende apenas de um empate no confronto de volta, agendado para o próximo sábado (8), às 10h, em Bragança Paulista, para avançar às semifinais do Estadual.

Em partida válida pela rodada de ida das quartas de final do Campeonato Amador do Estado, o União Vila Fátima superou o Vila Aparecida de Bragança Paulista pelo placar mínimo. O jogo, realizado no último sábado (1) em Rio das Pedras, na região de Piracicaba, foi decidido com um gol de Victor Adame no início do segundo tempo, garantindo a vitória de 1 a 0.

O Vila Aparecida, por sua vez, precisará de uma vitória por dois ou mais gols de diferença para garantir a classificação direta. Uma vitória por um gol de diferença levará a decisão para as penalidades máximas.

Como foram os outros confrontos

Outros duelos das quartas de final também ocorreram no sábado (1): o Bandeirante FC, de Brodowski, venceu o Scorpions por 1 a 0, em Mauá, e o Batatais goleou o Campinho FC de Bragança Paulista por 5 a 2, em Nuporanga. A rodada de ida foi completada no domingo (2), com a goleada de 4 a 0 do União de Atibaia sobre o Alvorada, em Ribeirão Pires.

O próximo adversário do time piracicabano, caso avance, será definido por critério de melhor campanha. A grande final do Campeonato Amador do Estado de São Paulo está prevista para o dia 7 de dezembro.

Até o momento, o UVF está invicto na competição, com duas vitórias e um empate. Além o último triunfo, no sábado (1), a equipe venceu o Villa City, de Serrana, por 3 a 1 e empatou em 3 a 3 com o Red FC, de Ribeirão Preto.

Piracicaba nas edições anteriores