Uma reflexão sobre Educação Sexual trazida pela psicóloga Thays Babo e pelo saudoso ginecologista e obstetra, Dr. Nelson Vitielo. Acompanhem!

“Durante séculos, o exercício da sexualidade foi cerceado por normas rígidas e preconceituosas, cumpridas e vigiadas pela sociedade. A partir do início do século 20, com a popularização das teorias freudianas, começou-se a falar de sexo de uma maneira aberta.

Vários fatos contribuíram para isto: um deles, positivo, foi a criação da pílula anticoncepcional, que desvinculou o sexo da reprodução e permitiu que a mulher começasse a buscar seu prazer, o que antes só era permitido a homens ou mulheres de baixa reputação. O outro fato, infelizmente, foi o surgimento da AIDS, na década de 80. Só a partir disso, foi possível que conceitos fossem revistos e se abrisse a discussão sobre as diferentes orientações sexuais.